Глава Государственной авиационной службы Александр Бильчук передал иностранной компании ALL Group Ltd сопровождение ремонтной документации украинских авиастроительных предприятий, несмотря на связи компании с российским ОПК. Отменить это решение теперь возможно только в случае включения компании в санкционные списки или выявления технического несоответствия, ведь ALL Group Ltd до сих пор не устранила замечания Госавиаслужбы Украины по ремонту вертолетов и их компонентов, пишет УНН.

Передача сопровождения ремонтной документации AAL Group Ltd

В начале августа Государственная авиационная служба Украины под руководством Александра Бильчука отчиталась о якобы успешном решении вопроса по сопровождению ремонтной документации вертолетов типа Ми-8МТ(МТВ) благодаря определению компании, которая будет иметь право этим заниматься. Ведомство название компании не указало.

Впоследствии выяснилось, что речь идет о AAL Group Ltd, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах, в Sharjah Airport International Free (SAIF) Zone – то есть иностранной компании, функционирующей в оффшорной юрисдикции. По словам члена Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, конечными бенефициарами AAL Group Ltd является компания "Вертолеты России", входящая в состав государственного оборонного концерна "Ростех". По данным нардепа, многие работники высшего уровня управления этой компании имеют российские паспорта.

Стоит отметить, что Бильчук принял указанное решение несмотря на то, что Транспортное Командование Вооруженных сил США (USTRANSCOM) признало непригодной для сотрудничества иностранную компанию AAL Group Ltd из-за ее связей с Россией.

После огласки в СМИ, Правительство временно отстранило Бильчука от должности и назначило служебное расследование, которое еще продолжается.

В то же время Госавиаслужба инициировала создание рабочей группы для наработки соответствующих решений по избранию того, кто будет сопровождать ремонтную документацию вертолетов типа Ми-8МТ(МТВ). Сейчас приоритетом является передача права на ремонт и сопровождение украинским государственным предприятиям. Например, выполнять эту работу готово госпредприятие "Авиакон" с возможным привлечением других государственных компаний, в частности "Мотор Сичи".

Российские сертификаты

Стоит отметить, что компания AAL Group Ltd официально имеет ряд связей с российской авиационной отраслью, что подтверждается официальными документами, содержащимися в публичном доступе. Прежде всего, уже после аннексии Крыма в 2014 году и вторжения России на Донбасс, Росавиация выдала компании сертификат организации по техническому обслуживанию №285-17-151 от 6 декабря 2017 года.

Этот документ позволяет AAL Group Ltd выполнять ремонт и техническое обслуживание воздушных судов в соответствии с российскими авиационными нормами. Такое разрешение не может быть выдано без согласования с российскими государственными структурами, и очевидно было нужно компании, чтобы сотрудничать с российскими компаниями.

Кроме того, на официальном американском сайте подразделения AAL Group Ltd в США указано, что группа имеет сертификаты от Московского вертолетного завода имени Миля (Mil Moscow Helicopter Plant, MMHP) и подконтрольного России Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Наличие таких сертификатов свидетельствует о допуске компании AAL Group Ltd к работам с российскими вертолетами типа Ми-8/Ми-17, а также — об официальном признании ее компетенции российскими разработчиками и регулирующими органами.

Особое значение имеет то, что Московский вертолетный завод является структурной частью холдинга "Вертолеты России", который входит в государственную корпорацию "Ростех", часть оборонно-промышленного комплекса РФ. Таким образом, любое сертификационное или техническое сотрудничество с этим заводом фактически означает взаимодействие с государственной российской оборонной структурой.

Украина, кстати, после полномасштабного вторжения России, в 2022 году ввела санкции против "Ростех", которые также позже были поддержаны Европейским Союзом и США. Так что только на этом фоне уже есть много вопросов к деятельности AAL Group Ltd.

Вместо выводов

Попытка главы Госавиаслужбы Александра Бильчука передать сопровождение ремонтной документации компании AAL Group Ltd представляет потенциальную угрозу нацбезопасности в условиях полномасштабной войны. Речь идет о доступе к чувствительной технической информации предприятию, связанному с российским оборонно-промышленным комплексом.

AAL Group Ltd имеет российские сертификаты и сотрудничает с холдингом "Ростех". Это подтверждает риски опосредованного взаимодействия с врагом.

Такие действия должностного лица во время войны фактически являются антигосударственным решением и требуют тщательной проверки правоохранителей. Правительство должно завершить служебное расследование и внедрить механизмы контроля, чтобы подобные случаи не повторялись.