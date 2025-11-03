Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Эксклюзив
08:34 • 890 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
08:31 • 1436 просмотра
Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго
08:09 • 2884 просмотра
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
3 ноября, 00:16 • 17529 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
2 ноября, 14:42 • 34723 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 57658 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 57577 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 55978 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 77778 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 89075 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
"Я в этих переговорах не участвую" - Трамп о замороженных активах РФ3 ноября, 00:53 • 10038 просмотра
Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в СаратовеPhoto3 ноября, 02:23 • 14368 просмотра
У США достаточно ядерного оружия, чтобы 150 раз взорвать мир - Трамп3 ноября, 02:46 • 10851 просмотра
Си Цзиньпин «знает о последствиях» вторжения на Тайвань – Президент США03:22 • 7198 просмотра
Путин стремится торговать с США и зарабатывать деньги для России - Трамп04:21 • 11054 просмотра
публикации
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов08:40 • 468 просмотра
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителейPhoto07:42 • 4892 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 57643 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 57563 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 117088 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Шон Даффи
Билл Клинтон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Сумская область
Бельгия
Реклама
УНН Lite
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 17132 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 38656 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 89072 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 115528 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 63428 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
9К720 Искандер

Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов

Киев • УНН

 • 474 просмотра

Глава Госавиаслужбы Александр Бильчук передал сопровождение ремонтной документации украинских вертолетов компании AAL Group Ltd, которая имеет связи с российским оборонно-промышленным комплексом. Несмотря на сертификаты «Ростеха» и запрет сотрудничества со стороны США, компания до сих пор владеет доступом к чувствительной технической информации.

Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов

Глава Государственной авиационной службы Александр Бильчук передал иностранной компании ALL Group Ltd сопровождение ремонтной документации украинских авиастроительных предприятий, несмотря на связи компании с российским ОПК. Отменить это решение теперь возможно только в случае включения компании в санкционные списки или выявления технического несоответствия, ведь ALL Group Ltd до сих пор не устранила замечания Госавиаслужбы Украины по ремонту вертолетов и их компонентов, пишет УНН.

Передача сопровождения ремонтной документации AAL Group Ltd

В начале августа Государственная авиационная служба Украины под руководством Александра Бильчука отчиталась о якобы успешном решении вопроса по сопровождению ремонтной документации вертолетов типа Ми-8МТ(МТВ) благодаря определению компании, которая будет иметь право этим заниматься. Ведомство название компании не указало.

Впоследствии выяснилось, что речь идет о AAL Group Ltd, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах, в Sharjah Airport International Free (SAIF) Zone – то есть иностранной компании, функционирующей в оффшорной юрисдикции. По словам члена Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, конечными бенефициарами AAL Group Ltd является компания "Вертолеты России", входящая в состав государственного оборонного концерна "Ростех". По данным нардепа, многие работники высшего уровня управления этой компании имеют российские паспорта.

Стоит отметить, что Бильчук принял указанное решение несмотря на то, что Транспортное Командование Вооруженных сил США (USTRANSCOM) признало непригодной для сотрудничества иностранную компанию AAL Group Ltd из-за ее связей с Россией.

После огласки в СМИ, Правительство временно отстранило Бильчука от должности и назначило служебное расследование, которое еще продолжается.

В то же время Госавиаслужба инициировала создание рабочей группы для наработки соответствующих решений по избранию того, кто будет сопровождать ремонтную документацию вертолетов типа Ми-8МТ(МТВ). Сейчас приоритетом является передача права на ремонт и сопровождение украинским государственным предприятиям. Например, выполнять эту работу готово госпредприятие "Авиакон" с возможным привлечением других государственных компаний, в частности "Мотор Сичи".

Российские сертификаты

Стоит отметить, что компания AAL Group Ltd официально имеет ряд связей с российской авиационной отраслью, что подтверждается официальными документами, содержащимися в публичном доступе. Прежде всего, уже после аннексии Крыма в 2014 году и вторжения России на Донбасс, Росавиация выдала компании сертификат организации по техническому обслуживанию №285-17-151 от 6 декабря 2017 года.

Этот документ позволяет AAL Group Ltd выполнять ремонт и техническое обслуживание воздушных судов в соответствии с российскими авиационными нормами. Такое разрешение не может быть выдано без согласования с российскими государственными структурами, и очевидно было нужно компании, чтобы сотрудничать с российскими компаниями.

Кроме того, на официальном американском сайте подразделения AAL Group Ltd в США указано, что группа имеет сертификаты от Московского вертолетного завода имени Миля (Mil Moscow Helicopter Plant, MMHP) и подконтрольного России Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Наличие таких сертификатов свидетельствует о допуске компании AAL Group Ltd к работам с российскими вертолетами типа Ми-8/Ми-17, а также — об официальном признании ее компетенции российскими разработчиками и регулирующими органами.

Особое значение имеет то, что Московский вертолетный завод является структурной частью холдинга "Вертолеты России", который входит в государственную корпорацию "Ростех", часть оборонно-промышленного комплекса РФ. Таким образом, любое сертификационное или техническое сотрудничество с этим заводом фактически означает взаимодействие с государственной российской оборонной структурой.

Украина, кстати, после полномасштабного вторжения России, в 2022 году ввела санкции против "Ростех", которые также позже были поддержаны Европейским Союзом и США. Так что только на этом фоне уже есть много вопросов к деятельности AAL Group Ltd.

Вместо выводов

Попытка главы Госавиаслужбы Александра Бильчука передать сопровождение ремонтной документации компании AAL Group Ltd представляет потенциальную угрозу нацбезопасности в условиях полномасштабной войны. Речь идет о доступе к чувствительной технической информации предприятию, связанному с российским оборонно-промышленным комплексом.

AAL Group Ltd имеет российские сертификаты и сотрудничает с холдингом "Ростех". Это подтверждает риски опосредованного взаимодействия с врагом.

Такие действия должностного лица во время войны фактически являются антигосударственным решением и требуют тщательной проверки правоохранителей. Правительство должно завершить служебное расследование и внедрить механизмы контроля, чтобы подобные случаи не повторялись.

Лилия Подоляк

ОбществоПолитикапубликации
Санкции
Техника
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Александр Бильчук
Федор Вениславский
Мотор Січ
Европейский Союз
Крым
Объединенные Арабские Эмираты
Соединённые Штаты
Украина