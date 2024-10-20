Западные компоненты обнаружили в северокорейской ракете, которой рф атаковала Украину
Киев • УНН
В сбитой в Украине северокорейской ракете KN-23/24 найдены недавно произведенные западные компоненты.
В северокорейской ракете KN-23/24, недавно сбитой в Украине, обнаружены западные компоненты. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.
При чем эти компоненты были изготовлены недавно.
"Возмутительно. Недавнее обследование северокорейской ракеты KN-23/24, сбитой в Украине, выявило многочисленные недавно произведенные западные компоненты. У Путина и Кима все еще есть к ним доступ. Мы призываем союзников отреагировать решительно, усилить санкции и экспортный контроль, усилить наш воздушный щит", - написал министр в социальной сети Х.
Добавим
Как недавно сообщил в комментарии УНН директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, все типы оружия, которым враг атакует Украину на 70% и более состоят из компонентов иностранного производства.
Также, если говорить о высокоточных составляющих, то иностранная доля достигает 90% всей микроэлектроники.
Кроме западных компонентов россияне активно используют китайские составляющие - установлено не менее 50 производителей таких составляющих.