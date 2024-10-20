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Западные компоненты обнаружили в северокорейской ракете, которой рф атаковала Украину

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20 октября 2024, 16:24  •  3340 просмотра

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В сбитой в Украине северокорейской ракете KN-23/24 найдены недавно произведенные западные компоненты.

В северокорейской ракете KN-23/24, недавно сбитой в Украине, обнаружены западные компоненты. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

При чем эти компоненты были изготовлены недавно.

"Возмутительно. Недавнее обследование северокорейской ракеты KN-23/24, сбитой в Украине, выявило многочисленные недавно произведенные западные компоненты. У Путина и Кима все еще есть к ним доступ. Мы призываем союзников отреагировать решительно, усилить санкции и экспортный контроль, усилить наш воздушный щит", - написал министр в социальной сети Х.

Добавим

Как недавно сообщил в комментарии УНН директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, все типы оружия, которым враг атакует Украину на 70% и более состоят из компонентов иностранного производства. 

Также, если говорить о высокоточных составляющих, то иностранная доля достигает 90% всей микроэлектроники.

Кроме западных компонентов россияне активно используют китайские составляющие - установлено не менее 50 производителей таких составляющих. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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