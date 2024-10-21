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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Устаревшие технологии и особенности запуска: в КНИИСЭ рассказали об отличиях российской и северокорейской баллистики

Устаревшие технологии и особенности запуска: в КНИИСЭ рассказали об отличиях российской и северокорейской баллистики

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 07:21  •  7034 просмотра

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Специалисты КНИИСЭ рассказали о технических особенностях северокорейских ракет, которые россия использует для атак на Украину. Выявлены отличия в конструкции, материалах и маркировке по сравнению с российскими ракетами.

россия с 2023 года использовала для ударов по Украине северокорейские аэробаллистические ракеты типа "КН-23" или "КН-24", о чем свидетельствуют данные исследований. Также выявлено, что ракеты этого типа имеют отличия от российских баллистических ракет "Кинжал" или "Искандер-М". Об этом "Суспільному" рассказал главный судебный эксперт отдела взрывотехнических исследований, артиллерийского и ракетного оружия Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Александр Высикан, пишет УНН.

По словам эксперта, отличие сплава металла установки двигателя ракеты КНДР и россии очень разнятся.

У корейцев (речь идет о КНДР - ред.) -  низкоуглеродистый (сплав - ред.), а в российских ракетах - высокоуглеродистый. Также на двигательной установке есть "шпонки" - здесь крепится гаргрот (Объемный обтекаемый элемент на корпусе ракеты, закрывающий проводку управления, трубопроводы и части систем - ред.), в котором проходят кабели, которые прокладываются от системы управления полетом ракеты к хвостовому отсеку. Там расположены, так называемые "рули"

- объяснил Висикан.

Он отметил, что у россиян такая конструкция тоже есть, но ее строение отличается.

"То что мы обнаружили характерно только для корейской ракеты. К тому же мы просмотрели кадры, которые публиковали официальные СМИ КНДР, где их лидер (Ким Чен Ын - ред.) проходит возле этих ракет, и там четко заметили такой характерный тип строения (ракеты - ред.)", - сказал эксперт КНИИСЭ.

Также он рассказал, что на одном из обломков остался серийный номер, который не характерен для подобной маркировки ракет россиянами.

С одной стороны прописывается 9-значный номер ракеты. В этом случае сохранились первые 6 цифр: "321 518". Подобную маркировку из 9 цифр мы уже встречали. Они отличались только последними тремя. Можно говорить, что это серийный номер, который указывает, что применяются северокорейские ракеты одной серии. У россиян такой маркировки на установке двигателя нет

- сказал Висикан.

В частности, по его словам, есть также отличие аэродинамического руля и выходного блока ракеты. На нем эксперты КНИИСЭ насчитали 45 болтов, и по их утверждению, это отличается от российских "Кинжалов и „Искандеров".

"Характерное есть отличие. Если в баллистических ракетах российского производства они являются сплошными, а обшивка - титановая. Основа другая, там где крепится аэродинамическая поверхность, тоже характерна только для этих ракет. Также характерен привод, редуктор и многое другое, что указывает нам именно на северокорейские ракеты", - говорит Высикан.

Западные компоненты обнаружили в северокорейской ракете, которой рф атаковала Украину20 октября 2024, 16:24 • 42552 просмотра

Он добавил, что эти ракеты и другие элементы эксперты института продолжают изучать, а на вопрос является ли это вооружение более современным, чем российское, ответил:

"Это более старые технологии. Они отличаются от российских по структуре металлов, сварочные швы блоков управления - это не высокотехнологичное производство, проще и доступнее. Но эти ракеты имеют большую цельную боевую часть, но ее строение совсем другое, чем те, что мы исследовали у российских "Кинжалов". Отличается как по составу металла, так и по взрывчатому веществу".

Высикан отметил, что отклонение у северокорейских ракет от первоначальной нанесенной цели - большое. Он рассказал, что это вооружение применялось с "десяток раз" для ударов по Киеву и области, но "статистику КНИИСЭ не ведет". Кроме этого, эксперт добавил, что для запуска этих ракет вероятнее всего должна быть именно установка производства КНДР, ведь российские для этого не приспособлены.

"К примеру ракета "Искандер" имеет свои устройства, как она стыкуется с пусковой установкой, где должно быть записано полетное задание. И размеры ракет разные, то есть нужна "родная" пусковая установка", - пояснил Высикан.

Нетипичные признаки сварки металлов, маркировка - Александр Рувин рассказал об особенностях северокорейских ракет, которыми враг бьет по Украине14 августа 2024, 10:49 • 113535 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаТехнологии
kim-chen-inКим Чен Ын
kh-47m2-kynzhalХ-47М2 "Кинжал"
severnaya-koreyaСеверная Корея
9k720-iskander9К720 Искандер
ukrainaУкраина