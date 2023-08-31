"Ціль уражена за 700 кілометрів": Зеленський повідомив про успішне застосування нашої далекобійної зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради у четвер повідомив про успішне застосування нашої далекобійної зброї - ціль уражена за 700 км, пише УНН.
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"Щоденний селектор. Заслухав доповідь Головкома про ситуацію на полі бою. Оборонні та наступальні дії. Наш рух уперед не зупиняється. Міноборони – про надходження зброї та боєприпасів. Зокрема, отримання великої партії броньованих «медеваків» – те, що зараз дуже потрібно. Мінстратегпром – про власне виробництво. Успішне застосування нашої далекобійної зброї: ціль уражена за 700 кілометрів!" - написав Зеленський у соцмережах.
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Також за підсумками селектора він зауважив, що Мінінфраструктури готує наступні кроки в межах «зернового коридору».
"Кабмін, наш Офіс працюють над підготовкою до зими: енергетична система, Пункти Незламності, бомбосховища. МВС відзвітувало про ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, безпекову ситуацію перед стартом нового навчального року", - зазначив Президент.
"І звичайно ж, звіти розвідок про військові та політичні кроки наших ворогів", - вказав Глава держави.
"Тримаємо все під контролем. Продовжуємо роботу", - наголосив Зеленський.
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