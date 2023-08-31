"Цель поражена за 700 километров": Зеленский сообщил об успешном приминении нашего дальнобойного оружия

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"Ежедневный селектор. Заслушал доклад Главкома о ситуации на поле боя. Оборонительные и наступательные действия. Наше движение вперед не останавливается. Минобороны – о поступлении оружия и боеприпасов. В частности, получение большой партии бронированных «медэваков» – то, что сейчас очень нужно. Минстратегпром – о собственном производстве. Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена за 700 километров!" - написал Зеленский в соцсетях.

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Также по итогам селектора он отметил, что Мининфраструктуры готовит следующие шаги в рамках «зернового коридора».

"Кабмин, наш Офис работают над подготовкой к зиме: энергетическая система, "Пункты Незокрушимости", бомбоубежища. МВД отчиталось о ликвидации последствий вражеских обстрелов, ситуации с безопасностью перед стартом нового учебного года", - отметил Президент.

"И конечно же, отчеты разведок о военных и политических шагах наших врагов", - указал Глава государства.

"Держим все под контролем. Продолжаем работу", - подчеркнул Зеленский.

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