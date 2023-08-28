"Ми вже пройшли той момент, коли зброя лише постачалася в Україну" - Кулеба звернувся до партнерів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Україна зі своїми партнерами зараз зосередились на спільному виробництві і ремонту озброєння. Про це на конференції послів у Чехії у понеділок заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, промову якого наводять у МЗС, пише УНН.
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“Ми вже пройшли той момент, коли зброя лише постачалася в Україну. На цьому етапі ми вже зосереджені на спільному виробництві, обслуговуванні, а також ремонті зброї”, — заявив Кулеба.
З його слів, Україна вже наростила вітчизняне виробництво зброї та снарядів у декілька разів. Україна змогла розробити ексклюзивні українські ноу-хау та технології.
“Сектор військових розробок в Україні розвивається високими темпами. Те, що нам зараз потрібно, це поєднати українську винахідливість з ресурсами наших партнерів, аби спільно нарощувати нашу і вашу міць”, — вказав міністр.
Він нагадав, що цієї осені в Україні пройде Перший Форум оборонних галузей, де українські та іноземні виробники “матимуть змогу започаткувати спільні підприємства, створювати альянси та укладати контракти”“.
На захід запрошені сотні провідних компаній оборонного сектору з десятків країн.
“Разом ми будемо виробляти та примножувати міць, яка захистить усю Європу”, сказав Кулеба.
Доповнення
Очільник українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба цього тижня здійснює візити до Чехії, Франції, та Іспанії. Основними темами переговорів стануть, зокрема, залучення компаній до першого Форуму оборонних індустрій, а також українське озброєння, Формули миру, вступ України до ЄС.
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