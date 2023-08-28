Кулеба відповів коментаторам у Європі та США на скарги про "занадто важкий" тягар військової допомоги

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"Ви мабуть вже звикли до того, що я закликаю вас та інших партнерів прискорити військову допомогу Збройним Силам України. Це правда, ми досі потребуємо більше зброї. Тому що, поки росія продовжує агресію, цієї зброї ніколи не буде достатньо. Тому, що це війна", - зазначив Кулеба.

З його слів, "як тільки ми переможемо", він зможе сказати кожному з наших партнерів: "друзі, вдячний вам, тепер її вистачило". "Але, до того часу, ми потребуємо її більше та швидше", - наголосив голова МЗС.

"Деякі коментатори з Європи та Америки починають скаржитися, що тягар військової допомоги занадто важкий та підживлює війну. Але уявіть, що буде якщо вони зможуть переконати свої уряди відмовитися від подальшої підтримки. Чи закінчить це війну? Ні, це прокладе шлях ще більшому конфлікту після того, як росія оговтається. Чи збереже це життя? Ні, це призведе до страждань та смерті навіть більшої кількості людей", - вказав Кулеба.

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Голова МЗС підкреслив, що "ніхто не хоче миру більше, ніж Україна". "Водночас, відповідь на сьогоднішню ситуацію це не припинити підтримку, а наростити її. Завдання сьогоднішніх дипломатичних зусиль - це домовлятися про зброю, а не припинення вогню. Тому, що шлях до справедливого та тривалого миру лежить через перемогу на полі бою", - зауважив голова української дипломатії.

Він також зупинився на питанні інфляційних процесів у низці європейських країн. "Правда полягає у тому, що інфляція також є наслідком війни. путін робить усе, що може, аби погіршити економічну ситуацію в Європі. Він підсилює триваючі зворотні тенденції та загострює існуючі проблеми", - вказав Кулеба.

"путін розраховує, що економічна інфляція призведе до інфляції підтримки України. Але, якщо це станеться, то результатом стане перемога росії та подальше загострення економічних проблем Європи. Це і є причиною, чому слід не відмовлятися від підтримки України, а навпаки її нарощувати. Перемога України зламає путінські плани завдати економічної шкоди Європі", - наголосив голова МЗС України.

Доповнення

Очільник українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба цього тижня здійснює візити до Чехії, Франції, та Іспанії. Основними темами переговорів стануть, зокрема, залучення компаній до першого Форуму оборонних індустрій, а також українське озброєння, Формули миру, вступ України до ЄС.