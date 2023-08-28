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Дмитро Кулеба здійснить візити до Чехії, Франції та Іспанії: про що будуть переговори

Дмитро Кулеба здійснить візити до Чехії, Франції та Іспанії: про що будуть переговори

Київ • УНН

 • 655236 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Глава зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба цього тижня здійснить візити до Чехії, Франції, та Іспанії. Основними темами переговорів стануть, зокрема, залучення компаній до першого Форуму оборонних індустрій, а також українське озброєння, Формули миру, вступ України до ЄС тощо, пише УНН з посиланням на відомство.

Деталі

На виконання першочергових завдань, поставлених Президентом України Володимиром Зеленським перед українською дипломатією, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба цього тижня здійснить візити до Чеської Республіки, Французької Республіки та Королівства Іспанія.

Зазначається, що 28 серпня у Празі на запрошення чеського колеги Яна Ліпавського, Кулеба звернеться до глав дипломатичних місій Чехії як почесний гість щорічної конференції послів. Міністр також проведе двосторонні переговори щодо розвитку військово-технічного співробітництва.

29 - 30 серпня у Парижі міністр проведе переговори з керівництвом Франції та провідними компаніями французького оборонно-промислового комплексу. На запрошення французької колеги Катрін Колонна, він також стане почесним гостем конференції французьких послів.

31 серпня у Толедо, Іспанія, глава МЗС України візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

"Основними темами переговорів у Чехії, Франції та Іспанії будуть нові постачання зброї для посилення наших воїнів, зокрема зміцнення протиповітряної оборони, просування Формули миру та підготовка до Глобального саміту миру, відкриття до кінця цього року переговорів про вступ України до ЄС", - повідомляє МЗС.

Зазначається, також, що окремою важливою метою зустрічей буде залучення європейських компаній та ЄС в цілому до участі в першому Форумі оборонних індустрій, який відбудеться в Україні восени.

Доповнення

Восени 2023 року в Україні відбудеться масштабний Форум оборонних індустрій, де український оборонно-промисловий комплекс покаже свої досягнення. Про це повідомив під час вечірнього звернення президент Володимир Зеленський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Три міністерства відзвітували, як готуються до великого оборонного Форуму

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