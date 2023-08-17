Зеленський анонсував проведення Форуму оборонних індустрій
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Восени 2023 року в Україні відбудеться масштабний Форум оборонних індустрій, де український оборонно-промисловий комплекс покаже свої досягнення. Про це повідомив під час вечірнього звернення президент Володимир Зеленський, передає УНН.
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«Сьогодні були ґрунтовні наради з урядовцями. Зокрема, у розширеному складі: Глава Уряду, Мінстратегпром, Міноборони, МЗС, профільні заступники керівника Офісу. Говорили про Форум оборонних індустрій. Плануємо цей захід на осінь», — сказав президент.
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Він наголосив, що вперше така масштабна подія відбудеться на державному рівні.
Форум планують як першу фіксацію досягнень оборонно-промислового комплексу. Там зможуть виробники продемонструвати те, що вміють.
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«Розглянути те, що можемо додати до наших можливостей, зокрема через створення нових виробництв в Україні, через локалізацію з партнерами. А також, звичайно, ми маємо дати новий безпековий імпульс для всіх у світі, хто так само, як і ми, цінує свою державність і свободу. Нації мають право на захист. Будуємо арсенал вільного світу разом», — наголосив Зеленський.
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