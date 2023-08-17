Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Німеччини, Швеції та Індонезії

Деталі

Урочиста церемонія відбулася в Національному заповіднику "Софія Київська".

Зазначається, що Зеленський зустрівся з послом Німеччини Мартіном Єгером і подякував йому за підтримку України в боротьбі проти російської агресії. Він також високо оцінив реалізацію домовленостей, досягнутих під час візиту Президента України до Німеччини у травні 2023 року.

Зеленський наголосив на ролі Німеччини в посиленні протиповітряної оборони України, зокрема шляхом надання систем IRIS-T і Patriot. Він також обговорив ключові пріоритети щодо подальшої оборонної підтримки України з боку Німеччини з урахуванням потреб українських захисників на лінії фронту.

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Окремо обговорили потребу об’єднання міжнародних зусиль довкола Української формули миру та інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО.

Доповнення

Також президент України під час бесіди з Послом Індонезії Аріфом Мухаммедом Басаламою, висловив свою вдячність за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, що було доведено візитом Президента Індонезії Джоко Відодо до нашої країни у червні 2022 року.

Володимир Зеленський відзначив важливість участі України на запрошення Президента Індонезії в саміті G19 торік у листопаді. Під час цього заходу Глава Української держави представив розроблену ним всеосяжну Формулу миру.

Президент також висловив вдячність Індонезії за участь її представника в консультаціях дипломатичних радників, що стосуються реалізації Формули миру в Джидді. Відзначив важливість двосторонніх відносин між Україною та Індонезією.

Зеленський також звернув увагу на проблему глобальної продовольчої безпеки, яка виникла внаслідок російського вторгнення в Україну. Він наголосив, що росія використовує продовольство як зброю і шантажує світ голодом. Це негативно впливає на країни, що розвиваються, у тому числі на Індонезію.

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Ще під час зустрічі з послом Швеції Мартіном Обергом, Володимир Зеленський висловив подяку за підтримку України від Швеції.

Цитата

"Ми надзвичайно вдячні Швеції, вашому суспільству. Ви справді багато допомагаєте Україні. Дякуємо за вже 13-й пакет оборонної допомоги для нашої країни", – наголосив він.

Президент подякував Швеції за ухвалення Стратегії щодо співробітництва у сфері відбудови та реформ з Україною на 2023–2027 роки. Він висловив сподівання, що Швеція підтримає рішення про започаткування вже цього року переговорів про членство України в ЄС.

Він також подякував Швеції за приєднання до Спільної декларації G7 про підтримку України, укладеної у Вільнюсі.