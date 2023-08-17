Зеленський провів селектор: говорили про підготовку до зими та продовження "зернового коридору"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив у четвер про щоденну селекторну нараду, де заслухав звіти про постачання техніки, темпи власного виробництва зброї. А також дані розвідки щодо планів росії, підготовки енергосистеми та ППО до зими, та функціонування “зернового коридору”, пише УНН.
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“Щоденний селектор. Тримаємо на постійному контролі постачання техніки та боєприпасів, темпи власного виробництва.
Доповіді розвідки щодо тактичних і стратегічних планів противника, стану його ВПК. Підготовка енергосистеми та ППО до зими.
Функціонування „зернового коридору“. Перший пішов. Готуємо наступні кроки”, — написав Зеленський у соцмережах.
За його словами, МЗС та Міністерство оборони отримали доручення попрацювати з партнерами, щоб у наступних оборонних пакетах було саме те, що потрібно.
Крім того, на нараді обговорили ліквідацію наслідків російських обстрілів цивільних об’єктів та евакуацію з Куп’янського району. Також говорили про допомогу постраждалим, будівництво нового житла на Херсонщині та Київщині.
Нагадаємо
Перше судно вийшло з Одеського порту після закінчення Чорноморської зернової ініціативи 16 липня, повідомив у середу віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.