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Зеленський провів селектор: говорили про підготовку до зими та продовження "зернового коридору"

Київ • УНН

 • 713642 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив у четвер про щоденну селекторну нараду, де заслухав звіти про постачання техніки, темпи власного виробництва зброї. А також дані розвідки щодо планів росії, підготовки енергосистеми та ППО до зими, та функціонування “зернового коридору”, пише УНН.

Цитата

“Щоденний селектор. Тримаємо на постійному контролі постачання техніки та боєприпасів, темпи власного виробництва.

Доповіді розвідки щодо тактичних і стратегічних планів противника, стану його ВПК. Підготовка енергосистеми та ППО до зими.

Функціонування „зернового коридору“. Перший пішов. Готуємо наступні кроки”, — написав Зеленський у соцмережах.

За його словами, МЗС та Міністерство оборони отримали доручення попрацювати з партнерами, щоб у наступних оборонних пакетах було саме те, що потрібно.

Крім того, на нараді обговорили ліквідацію наслідків російських обстрілів цивільних об’єктів та евакуацію з Куп’янського району. Також говорили про допомогу постраждалим, будівництво нового житла на Херсонщині та Київщині.

Нагадаємо

Перше судно вийшло з Одеського порту після закінчення Чорноморської зернової ініціативи 16 липня, повідомив у середу віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

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