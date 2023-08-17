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Зеленский принял верительные грамоты от новоназначенных послов Германии, Швеции и Индонезии

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от трех новоназначенных послов: Мартина Егера из Германии, Мартина Оберга из Швеции и Арифа Мухаммеда Басаламы из Индонезии Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Детали

Торжественная церемония состоялась в Национальном заповеднике «София Киевская».

Отмечается, что Зеленский встретился с послом Германии Мартином Йегером и поблагодарил его за поддержку Украины в борьбе против российской агрессии. Он также высоко оценил реализацию договоренностей, достигнутых во время визита Президента Украины в Германию в мае 2023 года.

Зеленский отметил роль Германии в усилении противовоздушной обороны Украины, в частности путем предоставления систем IRIS-T и Patriot. Он также обсудил ключевые приоритеты по дальнейшей оборонной поддержке Украины со стороны Германии с учетом потребностей украинских защитников на линии фронта.

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Отдельно обсудили необходимость объединения международных усилий вокруг Украинской формулы мира и интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО.

Дополнение

Также президент Украины во время беседы с Послом Индонезии Арифом Мухаммедом Басаламой, выразил свою благодарность за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, что было доказано визитом Президента Индонезии Джоко Видодо в нашу страну в июне 2022 года.

Владимир Зеленский отметил важность участия Украины по приглашению Президента Индонезии в саммите G19 в ноябре прошлого года. Во время этого мероприятия Глава Украинского государства представил разработанную им всеобъемлющую Формулу мира.

Президент также выразил благодарность Индонезии за участие ее представителя в консультациях дипломатических советников, касающихся реализации Формулы мира в Джидде. Отметил важность двусторонних отношений между Украиной и Индонезией.

Зеленский также обратил внимание на проблему глобальной продовольственной безопасности, которая возникла в результате российского вторжения в Украину. Он отметил, что Россия использует продовольствие как оружие и шантажирует мир голодом. Это негативно влияет на развивающиеся страны, в том числе на Индонезию.

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Еще во время встречи с послом Швеции Мартином Обергом, Владимир Зеленский выразил благодарность за поддержку Украины от Швеции.

Цитата

"Мы чрезвычайно благодарны Швеции, вашему обществу. Вы действительно много помогаете Украине. Спасибо за уже 13-й пакет оборонной помощи для нашей страны", – подчеркнул он.

Президент поблагодарил Швецию за принятие Стратегии по сотрудничеству в сфере восстановления и реформ с Украиной на 2023–2027 годы. Он выразил надежду, что Швеция поддержит решение о начале уже в этом году переговоров о членстве Украины в ЕС.

Он также поблагодарил Швецию за присоединение к Совместной декларации G7 о поддержке Украины, заключенной в Вильнюсе.

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