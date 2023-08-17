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Зеленский анонсировал проведение Форума оборонных индустрий

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Осенью 2023 года в Украине состоится масштабный Форум оборонных индустрий, где украинский оборонно-промышленный комплекс покажет свои достижения. Об этом сообщил во время вечернего обращения президент Владимир Зеленский, передает УНН

Детали

«Сегодня были основательные совещания с чиновниками. В частности, в расширенном составе: глава Правительства, Минстратегпром, Минобороны, МИД, профильные заместители руководителя Офиса. Говорили о Форуме оборонных индустрий. Планируем это мероприятие на осень», — сказал президент.

Детали

Он отметил, что впервые такое масштабное событие состоится на государственном уровне.

Форум планируют как первую фиксацию достижений оборонно-промышленного комплекса. Там смогут производители продемонстрировать то, что умеют.

Цитата

«Рассмотреть то, что можем добавить к нашим возможностям, в частности через создание новых производств в Украине, через локализацию с партнерами. А также, конечно, мы должны дать новый импульс безопасности для всех в мире, кто так же, как и мы, ценит свою государственность и свободу. Нации имеют право на защиту. Строим арсенал свободного мира вместе», — подчеркнул Зеленский.

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