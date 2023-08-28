Дмитрий Кулеба посетит Чехию, Францию и Испанию: о чем будут переговоры
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба на этой неделе совершит визиты в Чехию, Францию и Испанию. Основными темами переговоров станут, в частности, привлечение компаний к первому Форуму оборонных индустрий, а также украинское вооружение, Формулы мира, вступление Украины в ЕС и т.д., пишет УНН с ссылкой на ведомство.
Детали
Во исполнение первоочередных задач, поставленных Президентом Украины Владимиром Зеленским перед украинской дипломатией, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на этой неделе совершит визиты в Чешскую Республику, Французскую Республику и Королевство Испания.
Отмечается, что 28 августа в Праге по приглашению чешского коллеги Яна Липавского, Кулеба обратится к главам дипломатических миссий Чехии как почетный гость ежегодной конференции послов. Министр также проведет двусторонние переговоры по развитию военно-технического сотрудничества.
29 - 30 августа в Париже министр проведет переговоры с руководством Франции и ведущими компаниями французского оборонно-промышленного комплекса. По приглашению французской коллеги Катрин Колонна, он также станет почетным гостем конференции французских послов.
31 августа в Толедо, Испания, глава МИД Украины примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел ЕС.
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"Основными темами переговоров в Чехии, Франции и Испании будут новые поставки оружия для усиления наших воинов, в частности укрепление противовоздушной обороны, продвижение Формулы мира и подготовка к Глобальному саммиту мира, открытие до конца этого года переговоров о вступлении Украины в ЕС", - сообщает МИД.
Отмечается, также, что отдельной важной целью встреч будет привлечение европейских компаний и ЕС в целом к участию в первом Форуме оборонных индустрий, который состоится в Украине осенью.
Дополнение
Осенью 2023 года в Украине состоится масштабный Форум оборонных индустрий, где украинский оборонно-промышленный комплекс покажет свои достижения. Об этом сообщил во время вечернего обращения президент Владимир Зеленский.
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