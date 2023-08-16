Три міністерства відзвітували, як готуються до великого оборонного Форуму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Глави МЗС, Міноборони та Міністерства стратегічних галузей обговорили підготовку до майбутнього Форуму оборонних індустрій. Визначили план заходів і підписали запрошення на форум країнам-партнерам та іноземним оборонним компаніям, передає УНН з посиланням на МЗС.
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр оборони Олексій Резніков і міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін провели у вівторок в МЗС України координаційну нараду щодо великого Форуму оборонних індустрій, який відбудеться восени.
Міністри обговорили основні параметри заходу, який збере в Україні провідні українські та іноземні компанії у сфері оборонних індустрій, а також представників урядів задля налагодження масштабної спільної роботи.
Мета форуму полягає в об'єднанні українських та іноземних виробників заради довгострокового та системного зміцнення обороноздатності нашої держави, обміну технологіями, налагодження спільного виробництва, системного обслуговування та ремонту техніки, посилення оборонного потенціалу як України, так і партнерів на основі технологій та зброї натівських зразків.
Міністерство закордонних справ, Міноборони та Міністерство стратегічних галузей промисловості спільно працюють над розвитком оборонної самодостатності України. Ця мета вимагає не лише постачання, але і створення, розробки та виробництва сучасної зброї - саме тут, в Україні. Йдеться також про ремонт, доукомплектування та модернізацію західного озброєння.
Україна має унікальну експертизу та технології, але потребує досвіду та ресурсів партнерів для їхнього масштабування та розвитку. Перший Форум оборонних індустрій стане майданчиком, на якому найбільші світові виробники зброї разом з військово-політичним керівництвом України та країн-партнерів разом напрацьовуватимуть нові альянси та стратегії підтримки міжнародної безпеки, започатковуватимуть спільні проєкти.
За підсумками наради міністри підписали спільний лист до країн-партнерів та іноземних оборонних компаній із запрошенням до участі у форумі та визначили спільний план дій з організації заходу.
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