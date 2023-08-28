Кулеба ответил комментаторам в Европе и США на жалобы о "слишком тяжелом" бремени военной помощи

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КИЕВ. 28 августа. УНН. Путь к справедливому и прочному миру лежит через победу на поле боя, и ответ на сегодняшнюю ситуацию - это не прекратить поддержку, а нарастить ее. Об этом на конференции послов в Чехии в понедельник заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, речь которого приводят в МИД, пишет УНН.

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"Вы наверное уже привыкли к тому, что я призываю вас и других партнеров ускорить военную помощь Вооруженным Силам Украины. Это правда, мы до сих пор нуждаемся в большем количестве оружия. Потому что, пока россия продолжает агрессию, этого оружия никогда не будет достаточно. Потому, что это война", - отметил Кулеба.

По его словам, "как только мы победим", он сможет сказать каждому из наших партнеров: "друзья, благодарен вам, теперь ее хватило". "Но, до тех пор, мы нуждаемся в ней больше и быстрее", - подчеркнул глава МИД.

"Некоторые комментаторы из Европы и Америки начинают жаловаться, что бремя военной помощи слишком тяжелое и подпитывает войну. Но представьте, что будет, если они смогут убедить свои правительства отказаться от дальнейшей поддержки. Закончит ли это войну? Нет, это проложит путь еще большему конфликту после того, как россия оправится. Сохранит ли это жизни? Нет, это приведет к страданиям и смерти даже большего количества людей", - указал Кулеба.

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Глава МИД подчеркнул, что "никто не хочет мира больше, чем Украина". "В то же время, ответ на сегодняшнюю ситуацию это не прекратить поддержку, а нарастить ее. Задача сегодняшних дипломатических усилий - это договариваться об оружии, а не прекращении огня. Потому что путь к справедливому и длительному миру лежит через победу на поле боя", - отметил глава украинской дипломатии.

Он также остановился на вопросе инфляционных процессов в ряде европейских стран. "Правда заключается в том, что инфляция также является следствием войны. путин делает все, что может, чтобы ухудшить экономическую ситуацию в Европе. Он усиливает продолжающиеся обратные тенденции и обостряет существующие проблемы", - указал Кулеба.

"путин рассчитывает, что экономическая инфляция приведет к инфляции поддержки Украины. Но, если это произойдет, то результатом станет победа россии и дальнейшее обострение экономических проблем Европы. Это и является причиной, почему следует не отказываться от поддержки Украины, а наоборот ее наращивать. Победа Украины сломает путинские планы нанести экономический ущерб Европе", - подчеркнул глава МИД Украины.

Дополнение

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба на этой неделе совершает визиты в Чехию, Францию и Испанию. Основными темами переговоров станут, в частности, привлечение компаний к первому Форуму оборонных индустрий, а также украинское вооружение, Формулы мира, вступление Украины в ЕС.

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