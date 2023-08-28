"Мы уже прошли тот момент, когда оружие только поставлялось в Украину" - Кулеба обратился к партнерам

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“Мы уже прошли тот момент, когда оружие только поставлялось в Украину. На этом этапе мы уже сосредоточены на совместном производстве, обслуживании, а также ремонте оружия”, — заявил Кулеба.

По его словам, Украина уже нарастила отечественное производство оружия и снарядов в несколько раз. Украина смогла разработать эксклюзивные украинские ноу-хау и технологии.

“Сектор военных разработок в Украине развивается высокими темпами. То, что нам сейчас нужно, это совместить украинскую изобретательность с ресурсами наших партнеров, чтобы совместно наращивать нашу и вашу мощь”, — указал министр.

Он напомнил, что этой осенью в Украине пройдет Первый Форум оборонных отраслей, где украинские и иностранные производители “смогут начать совместные предприятия, создавать альянсы и заключать контракты”“.

На мероприятие приглашены сотни ведущих компаний оборонного сектора из десятков стран.

“Вместе мы будем производить и приумножать мощь, которая защитит всю Европу”, - сказал Кулеба.

Дополнение

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба на этой неделе совершает визиты в Чехию, Францию, и Испанию. Основными темами переговоров станут, в частности, привлечение компаний к первому Форуму оборонных индустрий, а также украинское вооружение, Формулы мира, вступление Украины в ЕС.

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