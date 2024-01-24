У росії повідомляють про падіння військового літака Іл-76 в бєлгородській області: показали кадри

Військовий літак Іл-76 впав у бєлгородській області рф, повідомляє російський телеграм-канал 112, пише УНН.

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"Військовий літак Іл-76 упав у бєлгородській області", - повідомляє телеграм-канал.

Попередньо інцидент стався у корочанському районі.

Також показали кадри моменту падіння військово-транспортного літака Іл-76 у селі Яблонове у бєлгородській області.

Зараз на місце події, як вказано, їдуть екстрені служби.

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