Год после катастрофы самолета Ил-76 в белгородской области: что известно о трагедии
Киев • УНН
Год назад в белгородской области разбился российский Ил-76, на борту которого якобы находились украинские военнопленные. россия обвиняет Украину, но отказывается от международного расследования и не предоставляет доказательств.
Сегодня, 24 января, годовщина катастрофы, при которой вблизи российского города белгород, в 100 км от украинской границы, разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Обстоятельства трагедии до сих пор остаются неопределенными, а российская сторона продолжает обвинять Украину, пишет УНН.
24 января 2024 года в рф в селе яблонево белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76.
Сразу после аварии минобороны россии заявило, что военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит украинскими военными. И как утверждалось, по данным российского ведомства, самолет подвергся удару зенитного ракетного комплекса, из которого якобы Вооруженные силы Украины выпустили две ракеты с территории Липцев в Харьковской области.
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В частности, страна-агрессор отметила, что в результате катастрофы погибли 74 человека. Среди них - 6 членов экипажа, 65 украинских военнопленных, которых якобы везли на обмен, а также 3 российских военнослужащих, которые их сопровождали. Кроме того, российская пропагандистка маргарита симоньян, как "доказательство", распространила список украинских военнопленных, которые якобы были на борту Ил-76. Что правда, среди указанных лиц в этом перечне, был человек, данные которого совпадали с данными обменянного еще 3 января 2024 года. Собственно эта информация ставит под сомнения заявления рф по количеству погибших.
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Со своей стороны, впоследствии, после события Главное управление разведки Украины подтвердило, что действительно 24 января 2024 года должен был состояться обмен военнопленными. Украина выполнила все договоренности для подготовки обмена пленными, а вот их безопасность должна была обеспечить российская сторона.
россия должна была предупредить о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства перед, как это делалось ранее. Однако, в день катастрофы Украина не получила информацию о маршрутах, количестве транспортных средств и способах доставки пленных.
"Посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена", -отмечали ГУР.
После трагедии Украина настояла на международном расследовании, но россия отказалась допускать соответствующих экспертов.
Впоследствии, Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Украина не нашла подтверждений того, что на борту военно-транспортного самолета Ил-76, находилось большое количество украинских военнопленных.
По словам Лубинца, российская сторона не предоставила никаких доказательств, которые бы подтвердили их заявления о гибели 65 пленных. Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов также отметил, что ситуация вокруг катастрофы остается непонятной, поскольку россия не передает тела погибших.
Справочно
Ил-76 - многоцелевой военно-транспортный самолет, предназначенный для перевозки войск, техники и срочных грузов. На борту может одновременно находиться до 167 военных или 126 десантников.
Также, самолетах Ил-76 возможно размещение пушечного вооружения. Внутренняя бомбовая загрузка самолета - до 10 авиабомб ФАБ-500 кг.