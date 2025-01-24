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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Год после катастрофы самолета Ил-76 в белгородской области: что известно о трагедии

Год после катастрофы самолета Ил-76 в белгородской области: что известно о трагедии

Киев  •  УНН

 • 5077 просмотра

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Год назад в белгородской области разбился российский Ил-76, на борту которого якобы находились украинские военнопленные. россия обвиняет Украину, но отказывается от международного расследования и не предоставляет доказательств.

Сегодня, 24 января, годовщина катастрофы, при которой вблизи российского города белгород, в 100 км от украинской границы, разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Обстоятельства трагедии до сих пор остаются неопределенными, а российская сторона продолжает обвинять Украину, пишет УНН.

24 января 2024 года в рф в селе яблонево белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76.

Сразу после аварии минобороны россии заявило, что военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит украинскими военными. И как утверждалось, по данным российского ведомства, самолет подвергся удару зенитного ракетного комплекса, из которого якобы Вооруженные силы Украины выпустили две ракеты с территории Липцев в Харьковской области.

Падение самолета Ил-76 под белгородом: в рф сообщают о смерти 63 человек на борту24.01.24, 11:16 • 26812 просмотров

В частности, страна-агрессор отметила, что в результате катастрофы погибли 74 человека. Среди них - 6 членов экипажа, 65 украинских военнопленных, которых якобы везли на обмен, а также 3 российских военнослужащих, которые их сопровождали. Кроме того, российская пропагандистка маргарита симоньян, как "доказательство", распространила список украинских военнопленных, которые якобы были на борту Ил-76. Что правда, среди указанных лиц в этом перечне, был человек, данные которого совпадали с данными обменянного еще 3 января 2024 года. Собственно эта информация ставит под сомнения заявления рф по количеству погибших.

Украина будет настаивать на международном расследовании, ГУР выясняет судьбы всех пленных: Зеленский о катастрофе российского Ил-7624.01.24, 23:23 • 106616 просмотров

Со своей стороны, впоследствии, после события Главное управление разведки Украины подтвердило, что действительно 24 января 2024 года должен был состояться обмен военнопленными. Украина выполнила все договоренности для подготовки обмена пленными, а вот их безопасность должна была обеспечить российская сторона.

россия должна была предупредить о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства перед, как это делалось ранее. Однако, в день катастрофы Украина не получила информацию о маршрутах, количестве транспортных средств и способах доставки пленных.

"Посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена", -отмечали ГУР.

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После трагедии Украина настояла на международном расследовании, но россия отказалась допускать соответствующих экспертов.

Впоследствии, Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Украина не нашла подтверждений того, что на борту военно-транспортного самолета Ил-76, находилось большое количество украинских военнопленных.

По словам Лубинца, российская сторона не предоставила никаких доказательств, которые бы подтвердили их заявления о гибели 65 пленных. Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов также отметил, что ситуация вокруг катастрофы остается непонятной, поскольку россия не передает тела погибших.

Справочно

Ил-76 - многоцелевой военно-транспортный самолет, предназначенный для перевозки войск, техники и срочных грузов. На борту может одновременно находиться до 167 военных или 126 десантников.

Также, самолетах Ил-76 возможно размещение пушечного вооружения. Внутренняя бомбовая загрузка самолета - до 10 авиабомб ФАБ-500 кг.

Алина Волянская

Алина Волянская

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