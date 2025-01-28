В Южной Корее загорелся пассажирский самолет, есть пострадавшие
Киев • УНН
В международном аэропорту Кимхе загорелся пассажирский самолет Air Busan перед вылетом в Гонконг. Все 176 пассажиров и членов экипажа эвакуированы, трое получили травмы во время эвакуации.
Пассажирский самолет загорелся в международном аэропорту в юго-восточном городе Пусан, три человека получили ранения во время эвакуации. Все 169 пассажиров и семь членов экипажа, которые находились на борту, были эвакуированы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Yonhap News.
«Пожарная служба сообщила, что хвост самолета Air Busan, который направлялся в Гонконг из международного аэропорта Кимхэ в Пусане, примерно в 320 километрах к юго-востоку от Сеула, загорелся в хвосте перед взлетом около 22:26 во вторник. Они добавили, что все 169 пассажиров и семь членов экипажа, находившихся на борту, эвакуировались на надувной горке», - говорится в сообщении.
Пожарные прибыли на место происшествия в 22:34.
Хотя сначала никто не сообщал о пострадавших, позже пожарная служба сообщила, что во время эвакуации три человека получили травмы.
Отмечается, что хотя пожар начался в хвосте самолета, огонь, кажется, перекинулся на фюзеляж самолета.
Пожарный заявил, что пожар, вероятно, начался в хвостовой части самолета.
«Мы считаем, что все 176 человек эвакуировались, но мы на всякий случай проводим осмотр внутри судна», - добавил чиновник.
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