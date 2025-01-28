В Южной Корее загорелся пассажирский самолет, есть пострадавшие

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В международном аэропорту Кимхе загорелся пассажирский самолет Air Busan перед вылетом в Гонконг. Все 176 пассажиров и членов экипажа эвакуированы, трое получили травмы во время эвакуации.

Пассажирский самолет загорелся в международном аэропорту в юго-восточном городе Пусан, три человека получили ранения во время эвакуации. Все 169 пассажиров и семь членов экипажа, которые находились на борту, были эвакуированы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Yonhap News.

«Пожарная служба сообщила, что хвост самолета Air Busan, который направлялся в Гонконг из международного аэропорта Кимхэ в Пусане, примерно в 320 километрах к юго-востоку от Сеула, загорелся в хвосте перед взлетом около 22:26 во вторник. Они добавили, что все 169 пассажиров и семь членов экипажа, находившихся на борту, эвакуировались на надувной горке», - говорится в сообщении.

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Пожарные прибыли на место происшествия в 22:34.

Хотя сначала никто не сообщал о пострадавших, позже пожарная служба сообщила, что во время эвакуации три человека получили травмы.

Отмечается, что хотя пожар начался в хвосте самолета, огонь, кажется, перекинулся на фюзеляж самолета.

Пожарный заявил, что пожар, вероятно, начался в хвостовой части самолета.

«Мы считаем, что все 176 человек эвакуировались, но мы на всякий случай проводим осмотр внутри судна», - добавил чиновник.

Смертельная авария южнокорейского самолета: Boeing столкнулся со стаей птиц27.01.25, 10:16 • 22975 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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