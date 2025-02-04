Южная Корея реформирует систему авиационной безопасности после ряда инцидентов
Киев • УНН
Правительство Южной Кореи создает специальный комитет для пересмотра мер авиабезопасности после двух аварий. Комитет будет работать 10 недель над модернизацией инфраструктуры и стандартов эксплуатации.
Правительство Южной Кореи анонсировало масштабные изменения в системе авиационной безопасности после двух серьезных инцидентов, произошедших в течение месяца. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Детали
Министерство транспорта сообщило о создании специального комитета, который будет заниматься пересмотром мер безопасности и улучшением авиасообщения в стране.
Последние события поставили под сомнение эффективность существующих мер контроля. В конце декабря произошла самая трагическая авиакатастрофа за последние годы - самолет компании Jeju Air потерпел крушение в аэропорту Муан, что привело к гибели 179 человек. Предварительный анализ указывает на возможное столкновение с птицами как один из факторов катастрофы.
Второй инцидент произошел на прошлой неделе: в международном аэропорту Пусана во время подготовки к вылету загорелся самолет лоукостера Air Busan. Благодаря оперативной реакции экипажа все пассажиры были вовремя эвакуированы, избежав жертв.
Новый комитет, который будет работать в течение 10 недель, будет включать экспертов из частного сектора. Они будут анализировать техническое обслуживание самолетов, стандарты эксплуатации бюджетных авиакомпаний и инфраструктуру аэропортов. Одним из первоочередных мероприятий станет модернизация конструкций, подобных той, в которую врезался самолет в Муане, в семи аэропортах страны.
Расследование причин обеих аварий продолжается, а правительство заявляет о решимости восстановить доверие к национальной системе авиационной безопасности.
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