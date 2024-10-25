У Південній Кореї спалахнула пожежа на складі армії США
Київ • УНН
На складі постачання армії США в місті Пусан спалахнула пожежа, яку гасили 4 години. У гасінні були задіяні 163 особи та 51 одиниця техніки, постраждалих немає.
У Південній Кореї сьогодні, 24 жовтня, загорівся склад постачання армії США. Пожежу загасили приблизно за 4 години. Про це повідомляє Yonhap, пише УНН.
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Зазначається, що пожежа спалахнула ввечері на 55-му складі постачання армії США, що знаходиться в місті Пусан. Вона розпочалася у великій складській недобудованій будівлі.
За інформацією південнокорейських рятувальників під час пожежі всередині складського приміщення нікого не було, тож загиблих та постраждалих немає. У будівлі зберігалися будівельні матеріали та легкозаймисті речовини, такі як уретан та гума, але не боєприпаси.
Для гасіння пожежі задіяли 51 одиницю техніки та 163 особи. Американські військові також надали три пожежні машини та 11 осіб особового складу.
Доступ на територію складу був обмежений, туди могли потрапити лише пожежники. Зокрема, на місце інциденту не пускали навіть співробітників поліції.
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