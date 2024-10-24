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Північнокорейська повітряна куля зі сміттям впала на президентський комплекс у Сеулі

Київ • УНН

 • 15674 перегляди

Повітряна куля з КНДР лопнула над президентським комплексом у Сеулі, скинувши сміття. Це другий подібний випадок за останні місяці, що викликає занепокоєння щодо вразливості ключових об'єктів Південної Кореї.

Північнокорейська повітряна куля зі сміттям впала на президентський комплекс у Сеулі

Північнокорейська повітряна куля зі сміттям впала на президентський комплекс у центрі Сеула в четвер, повідомили офіційні особи. Це другий подібний випадок за останні місяці, що викликає занепокоєння з приводу вразливості ключових південнокорейських об'єктів під час потенційної північнокорейської агресії, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався після того, як Південна і Північна Кореї посилили погрози та риторику на адресу один одного через заяви КНДР про те, що Південна Корея запускала безпілотники над Пхеньяном для розкидання пропагандистських листівок цього місяця.

Служба безпеки президента Південної Кореї заявила у своїй заяві, що одна з повітряних куль, запущених Північною Кореєю, лопнула над південнокорейським президентським комплексом у четвер вранці, скинувши сміття на землю. Жодних небезпечних предметів виявлено не було.

Північна Корея відправляє повітряні кулі зі сміттям до Південної Кореї з кінця травня у межах відновлення психологічної кампанії у стилі холодної війни. Сміття, що впало на південнокорейський президентський комплекс у липні, не містило небезпечних матеріалів, і ніхто не постраждав.

Не було відразу відомо, чи перебував президент Південної Кореї Юн Сок Йоль у комплексі під час останнього інциденту. У його розкладі було зазначено, що він має зустрітися із президентом Польщі Анджеєм Дудою у його офісі у четвер.

Південнокорейська газета Dong-A Ilbo раніше в четвер повідомила, що останні повітряні кулі Північної Кореї містили пропагандистські листівки, які критикують Юна та його дружину Кім Кен Хі, а також сміття.

Газети повідомили, що листівки були розкидані в районах сеульського району Йонсан, де знаходиться президентський офіс Юна, і зазначили, що Північна Корея нещодавно почала використовувати технологію GPS для більш точного скидання повітряних куль у передбачувані місця.

Служба безпеки президента Південної Кореї не одразу підтвердила це повідомлення.

Експерти кажуть, що Північна Корея, імовірно, не має складних технологій для скидання повітряних куль на конкретні цілі.

Доповнення

У середу офіційні особи США та Південної Кореї заявили, що 3000 північнокорейських військовослужбовців були відправлені до росії та проходять підготовку у кількох місцях. Офіційні особи Південної Кореї кажуть, що Північна Корея, зрештою, має намір відправити до росії загалом 10 000 військовослужбовців для підтримки своїх військових зусиль в Україні.

У Сеулі заявили, що КНДР направила 3000 військових до рф для війни в Україні23.10.24, 13:45 • 18237 переглядiв

Південна Корея стурбована тим, що росія може винагородити Північну Корею, надавши їй складні технології, які можуть покращити ядерні та ракетні програми Північної Кореї, націлені на Південну Корею та її союзників.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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