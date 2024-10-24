Северокорейский воздушный шар с мусором упал на президентский комплекс в Сеуле

Северокорейский воздушный шар с мусором упал на президентский комплекс в центре Сеула в четверг, сообщили официальные лица. Это второй подобный случай за последние месяцы, что вызывает беспокойство по поводу уязвимости ключевых южнокорейских объектов во время потенциальной северокорейской агрессии, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел после того, как Южная и Северная Кореи усилили угрозы и риторику в адрес друг друга из-за заявлений КНДР о том, что Южная Корея запускала беспилотники над Пхеньяном для разбрасывания пропагандистских листовок в этом месяце.

Служба безопасности президента Южной Кореи заявила в своем заявлении, что один из воздушных шаров, запущенных Северной Кореей, лопнул над южнокорейским президентским комплексом в четверг утром, сбросив мусор на землю. Никаких опасных предметов обнаружено не было.

Северная Корея отправляет воздушные шары с мусором в Южную Корею с конца мая в рамках возобновления психологической кампании в стиле холодной войны. Мусор, упавший на южнокорейский президентский комплекс в июле, не содержал опасных материалов, и никто не пострадал.

Не было сразу известно, находился ли президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в комплексе во время последнего инцидента. В его расписании было указано, что он должен встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой в его офисе в четверг.

Южнокорейская газета Dong-A Ilbo ранее в четверг сообщила, что последние воздушные шары Северной Кореи содержали пропагандистские листовки, критикующие Юна и его жену Ким Кен Хи, а также мусор.

Газеты сообщили, что листовки были разбросаны в районах сеульского района Йонсан, где находится президентский офис Юна, и отметили, что Северная Корея недавно начала использовать технологию GPS для более точного сброса воздушных шаров в предполагаемые места.

Служба безопасности президента Южной Кореи не сразу подтвердила это сообщение.

Эксперты говорят, что Северная Корея, вероятно, не имеет сложных технологий для сброса воздушных шаров на конкретные цели.

Дополнение

В среду официальные лица США и Южной Кореи заявили, что 3000 северокорейских военнослужащих были отправлены в россию и проходят подготовку в нескольких местах. Официальные лица Южной Кореи говорят, что Северная Корея, в конце концов, намерена отправить в россию в целом 10 000 военнослужащих для поддержки своих военных усилий в Украине.

В Сеуле заявили, что КНДР направила 3000 военных в рф для войны в Украине

Южная Корея обеспокоена тем, что россия может вознаградить Северную Корею, предоставив ей сложные технологии, которые могут улучшить ядерные и ракетные программы Северной Кореи, нацеленные на Южную Корею и ее союзников.