Трамп і Сі Цзіньпін розпочали переговори у Пусані: перші заяви

$42.080.01
48.980.00
ukenru
01:44 • 13830 перегляди
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
29 жовтня, 18:25 • 29927 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51 • 33967 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Ексклюзив
29 жовтня, 14:53 • 34853 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 73082 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:21 • 41704 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
29 жовтня, 11:54 • 67021 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
29 жовтня, 09:51 • 31287 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 87687 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 49741 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
DeepState: російські війська закріплюються у східній і північній частині Покровська29 жовтня, 19:52 • 11826 перегляди
Південна Корея заплатить США $350 мільярдів за зниження мит - Трамп29 жовтня, 21:59 • 6374 перегляди
“Азовсталь” під пушиліним: окупанти готують аферу на 20 мільярдів рублів - ЦНС23:38 • 11957 перегляди
Вночі москва зазнала атаки безпілотників, кілька російських аеропортів призупинили роботу02:14 • 11077 перегляди
Ворожі удари по енергетичній інфраструктурі спричинили перебої зі світлом та затримки поїздів04:34 • 12186 перегляди
Публікації
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 73072 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 67013 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto29 жовтня, 11:14 • 55963 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 87680 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 107939 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Андрій Сибіга
Іван Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Запоріжжя
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 20645 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 29472 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 55372 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 60110 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 41262 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Іскандер (ОТРК)
YouTube

Трамп і Сі Цзіньпін розпочали переговори у Пусані: перші заяви

Київ • УНН

 • 2562 перегляди

У південнокорейському місті Пусан розпочалися переговори між делегаціями США та Китаю, очолюваними Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном. Лідери висловили готовність до співпраці та досягнення важливих домовленостей.

Трамп і Сі Цзіньпін розпочали переговори у Пусані: перші заяви

У південнокорейському місті Пусан розпочалися переговори між делегаціями США та Китаю під керівництвом лідерів країн Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Під час зустрічі президент США заявив, що для нього є великою честю "бути разом із моїм другом, з яким я дружу вже дуже давно". Він назвав Сі "видатним і шанованим" та "великим лідером великої країни".

Ми проведемо кілька обговорень. Я думаю, що ми вже домовилися про багато речей, і зараз домовимося про ще дещо

- сказав Трамп.

У свою чергу Сі запевнив у готовності Пекіна продовжувати співпрацю з США, "щоб побудувати міцну основу китайсько-американських відносин та створити здорову атмосферу для розвитку обох країн".

Ми також просуваємо мирні переговори для вирішення інших гарячих питань. Сьогодні світ стикається з багатьма складними проблемами. Китай і США можуть спільно нести відповідальність як великі країни та працювати разом, щоб досягти більших і конкретних справ на благо наших двох країн і всього світу

- підкреслив лідер КНР.

Додамо, що Трамп і Сі востаннє зустрічалися особисто ще у 2019 році, під час першого терміну Трампа на посаді президента.

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що сподівається вийти з зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном з торгівельною угодою між Вашингтоном і Пекіном.

Напередодні зустрічі Трампа та Сі: у США розпочинають "торговельне розслідування" щодо Китаю - Bloomberg24.10.25, 23:40 • 4510 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Пусан
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки