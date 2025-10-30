Трамп і Сі Цзіньпін розпочали переговори у Пусані: перші заяви
Київ • УНН
У південнокорейському місті Пусан розпочалися переговори між делегаціями США та Китаю, очолюваними Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном. Лідери висловили готовність до співпраці та досягнення важливих домовленостей.
Деталі
Під час зустрічі президент США заявив, що для нього є великою честю "бути разом із моїм другом, з яким я дружу вже дуже давно". Він назвав Сі "видатним і шанованим" та "великим лідером великої країни".
Ми проведемо кілька обговорень. Я думаю, що ми вже домовилися про багато речей, і зараз домовимося про ще дещо
У свою чергу Сі запевнив у готовності Пекіна продовжувати співпрацю з США, "щоб побудувати міцну основу китайсько-американських відносин та створити здорову атмосферу для розвитку обох країн".
Ми також просуваємо мирні переговори для вирішення інших гарячих питань. Сьогодні світ стикається з багатьма складними проблемами. Китай і США можуть спільно нести відповідальність як великі країни та працювати разом, щоб досягти більших і конкретних справ на благо наших двох країн і всього світу
Додамо, що Трамп і Сі востаннє зустрічалися особисто ще у 2019 році, під час першого терміну Трампа на посаді президента.
Нагадаємо
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що сподівається вийти з зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном з торгівельною угодою між Вашингтоном і Пекіном.
