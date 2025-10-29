Трамп сподівається на зустрічі у четвер укласти угоду з китайським лідером Сі Цзіньпіном - ЗМІ

У середу в Південній Кореї президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що сподівається вийти з зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном з торгівельною угодою між Вашингтоном і Пекіном. Про це пише УНН з посиланням на CBS News.

Деталі

Я сподіваюся, що ми укладемо угоду. Я думаю, що ми укладемо угоду. Я думаю, що це буде вигідна угода для обох. Світ спостерігає, і я думаю, що у нас буде щось дуже захопливе для всіх - сказав президент.

Трамп зробив ці заяви під час виступу на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Кьонджу, Південна Корея, в рамках майже тижневої поїздки по Азії. Значна частина його поїздки була зосереджена на закріпленні торговельних угод та зміцненні економічних зв'язків з партнерами США в регіоні. Президент підписав торговельні та митні угоди з Японією, Малайзією та кількома іншими країнами, а пізніше того ж дня він провів переговори з південнокорейськими посадовцями.

Але зустріч із Сі в Південній Кореї в четвер є однією з найбільш очікуваних частин поїздки. Сесія може бути напруженою, оскільки Китай та США вже кілька місяців конфліктують у торговельних питаннях.

Президент США тисне на Сі, щоб той послабив низку жорстких експортних обмежень на рідкоземельні елементи, які є важливими для всього, від комп'ютерних чіпів до аерокосмічної галузі, погрожуючи 100% митами на китайські товари, починаючи з суботи, якщо Пекін не продовжить свою політику. Міністр фінансів Скотт Бессент заявив у неділю, що додаткові 100% мита, які підвищать загальну ставку США до 140%, "фактично зняті з порядку денного" після дводенної зустрічі з китайським переговірником.

Китай обмежує постачання компонентів для безпілотників в Україну - ЗМІ

Торговельна війна також призвела до того, що Китай припинив закупівлі американської сої, що завдало шкоди американським фермерам, хоча Бессент заявив у неділю, що очікує закінчення бойкоту сої. А Трампу потрібне схвалення Китаю для угоди про передачу американських операцій TikTok від материнської компанії ByteDance, що базується в Пекіні.

Дональд Трамп на початку цього тижня передбачив, що два лідери досягнуть угоди до кінця його візиту, заявивши, що він "дуже поважає президента Сі" і "я думаю, що ми досягнемо угоди".

Ніколас Бернс, посол США в Китаї часів Джо Байдена, заявив головному кореспонденту CBS News у Білому домі Ненсі Кордес, що зустріч у середу "дуже важлива", назвавши торговельну війну "випробуванням волі" між двома найбільшими економіками світу.

Китай є найважливішим конкурентом, супротивником Сполучених Штатів у всьому світі зараз. Це буде так і в майбутньому. Тож ставки високі, оскільки у нас є багато проблем, де ми конкуруємо з Китаєм - сказав Бернс.

Доповнення

Адміністрація Дональда Трампа планує підписати угоду з Південною Кореєю, спрямовану на посилення співпраці у галузі штучного інтелекту, квантових обчислень та технологій 6G. Підписання відбудеться у середу за участю Майкла Краціоса, директора Управління науково-технічної політики Білого дому.