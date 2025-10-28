США і Південна Корея підписують угоду про співпрацю у сфері ШІ та квантових технологій

Адміністрація Дональда Трампа планує підписати угоду з Південною Кореєю, спрямовану на посилення співпраці у галузі штучного інтелекту, квантових обчислень та технологій 6G. Підписання відбудеться у середу за участю Майкла Краціоса, директора Управління науково-технічної політики Білого дому. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Згідно з умовами угоди, обидві країни посилять експортний контроль для технологій ШІ, зменшать регуляторне навантаження на компанії та покращать ланцюги поставок у біотехнологіях і фармацевтиці. Також планується зміцнити безпеку досліджень, захистити квантові технології та сприяти партнерствам у космічній і телекомунікаційній сферах.

Трамп заявив, що готовий зустрітися з Кім Чен Ином під час своєї поїздки до Азії

Адміністрація Трампа переосмислює американське технологічне лідерство, розвиваючи двосторонні партнерські відносини з такими союзниками, як Корея. Кожна угода про технологічне процвітання пропонує чудові можливості для прискорення наукових відкриттів та керівництва світом до нової ери інновацій, рушійною силою якої є США та наші партнери – заявив Краціос.

Підписання угоди відбудеться під час турне Трампа по Азії, яке включає Малайзію, Японію та Південну Корею. Кульмінацією поїздки стане зустріч з президентом Китаю Сі Цзіньпіном на саміті АТЕС, де планується узгодити торговельні питання та розширити доступ США до критично важливих мінералів.

Угода також пов’язана з торговельною суперечкою: США і Південна Корея все ще не домовились щодо тарифної ставки 15% на корейський експорт. Ключовим елементом домовленості є інвестиційне зобов’язання Сеула на $350 млрд.

Японія отримає ракети для F-35, тому що Toyota інвестує $10 млрд у США – Трамп