16:50 • 2376 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
14:36 • 7036 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 16129 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 32195 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 24498 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 23076 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 19626 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00 • 16323 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 41056 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00 • 31457 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 32208 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Lockheed Martin F-35 Lightning II

США і Південна Корея підписують угоду про співпрацю у сфері ШІ та квантових технологій

Київ • УНН

 • 490 перегляди

Адміністрація Дональда Трампа підпише угоду з Південною Кореєю щодо співпраці у галузях штучного інтелекту, квантових обчислень та 6G. Це посилить експортний контроль, зменшить регуляторне навантаження та покращить ланцюги поставок у біотехнологіях.

США і Південна Корея підписують угоду про співпрацю у сфері ШІ та квантових технологій

Адміністрація Дональда Трампа планує підписати угоду з Південною Кореєю, спрямовану на посилення співпраці у галузі штучного інтелекту, квантових обчислень та технологій 6G. Підписання відбудеться у середу за участю Майкла Краціоса, директора Управління науково-технічної політики Білого дому. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Згідно з умовами угоди, обидві країни посилять експортний контроль для технологій ШІ, зменшать регуляторне навантаження на компанії та покращать ланцюги поставок у біотехнологіях і фармацевтиці. Також планується зміцнити безпеку досліджень, захистити квантові технології та сприяти партнерствам у космічній і телекомунікаційній сферах.

Трамп заявив, що готовий зустрітися з Кім Чен Ином під час своєї поїздки до Азії25.10.25, 15:41 • 4318 переглядiв

Адміністрація Трампа переосмислює американське технологічне лідерство, розвиваючи двосторонні партнерські відносини з такими союзниками, як Корея. Кожна угода про технологічне процвітання пропонує чудові можливості для прискорення наукових відкриттів та керівництва світом до нової ери інновацій, рушійною силою якої є США та наші партнери

– заявив Краціос.

Підписання угоди відбудеться під час турне Трампа по Азії, яке включає Малайзію, Японію та Південну Корею. Кульмінацією поїздки стане зустріч з президентом Китаю Сі Цзіньпіном на саміті АТЕС, де планується узгодити торговельні питання та розширити доступ США до критично важливих мінералів.

Угода також пов’язана з торговельною суперечкою: США і Південна Корея все ще не домовились щодо тарифної ставки 15% на корейський експорт. Ключовим елементом домовленості є інвестиційне зобов’язання Сеула на $350 млрд.

Японія отримає ракети для F-35, тому що Toyota інвестує $10 млрд у США – Трамп28.10.25, 18:05 • 844 перегляди

Степан Гафтко

