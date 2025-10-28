США и Южная Корея подписывают соглашение о сотрудничестве в сфере ИИ и квантовых технологий

$42.070.07
16:50
В Украине стартовал отопительный сезон: в каких областях уже греются
Эксклюзив
14:36
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
Популярные новости
Глава МИД Нидерландов сегодня в Киеве с обещанием максимальной поддержки 28 октября, 07:51
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun" 28 октября, 08:22
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф 28 октября, 09:50
В Николаеве трагически погибли двое маленьких детей: мать оставила их одних в квартире на полсуток - полиция 28 октября, 10:32
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 2 12:22
публикации
В Украине стартовал отопительный сезон: в каких областях уже греются 16:50
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 2 12:22
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф 28 октября, 09:50
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:42
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты 28 октября, 07:39
УНН Lite
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллиона 13:18
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья 12:53
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun" 28 октября, 08:22
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты 28 октября, 07:39
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь 27 октября, 19:31
Lockheed Martin F-35 Lightning II

США и Южная Корея подписывают соглашение о сотрудничестве в сфере ИИ и квантовых технологий

Киев • УНН

 332 просмотра

Администрация Дональда Трампа подпишет соглашение с Южной Кореей о сотрудничестве в областях искусственного интеллекта, квантовых вычислений и 6G. Это усилит экспортный контроль, уменьшит регуляторную нагрузку и улучшит цепочки поставок в биотехнологиях.

США и Южная Корея подписывают соглашение о сотрудничестве в сфере ИИ и квантовых технологий

Администрация Дональда Трампа планирует подписать соглашение с Южной Кореей, направленное на усиление сотрудничества в области искусственного интеллекта, квантовых вычислений и технологий 6G. Подписание состоится в среду с участием Майкла Крациоса, директора Управления научно-технической политики Белого дома. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно условиям соглашения, обе страны усилят экспортный контроль за технологиями ИИ, уменьшат регуляторную нагрузку на компании и улучшат цепочки поставок в биотехнологиях и фармацевтике. Также планируется укрепить безопасность исследований, защитить квантовые технологии и способствовать партнерствам в космической и телекоммуникационной сферах.

Трамп заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном во время своей поездки в Азию 25.10.25, 15:41

Администрация Трампа переосмысливает американское технологическое лидерство, развивая двусторонние партнерские отношения с такими союзниками, как Корея. Каждое соглашение о технологическом процветании предлагает прекрасные возможности для ускорения научных открытий и руководства миром к новой эре инноваций, движущей силой которой являются США и наши партнеры

– заявил Крациос.

Подписание соглашения состоится во время турне Трампа по Азии, которое включает Малайзию, Японию и Южную Корею. Кульминацией поездки станет встреча с председателем Китая Си Цзиньпином на саммите АТЭС, где планируется согласовать торговые вопросы и расширить доступ США к критически важным минералам.

Соглашение также связано с торговым спором: США и Южная Корея все еще не договорились относительно тарифной ставки 15% на корейский экспорт. Ключевым элементом договоренности является инвестиционное обязательство Сеула на $350 млрд.

Япония получит ракеты для F-35, потому что Toyota инвестирует $10 млрд в США – Трамп 28.10.25, 18:05

Степан Гафтко

