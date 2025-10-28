США и Южная Корея подписывают соглашение о сотрудничестве в сфере ИИ и квантовых технологий

Администрация Дональда Трампа планирует подписать соглашение с Южной Кореей, направленное на усиление сотрудничества в области искусственного интеллекта, квантовых вычислений и технологий 6G. Подписание состоится в среду с участием Майкла Крациоса, директора Управления научно-технической политики Белого дома. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно условиям соглашения, обе страны усилят экспортный контроль за технологиями ИИ, уменьшат регуляторную нагрузку на компании и улучшат цепочки поставок в биотехнологиях и фармацевтике. Также планируется укрепить безопасность исследований, защитить квантовые технологии и способствовать партнерствам в космической и телекоммуникационной сферах.

Администрация Трампа переосмысливает американское технологическое лидерство, развивая двусторонние партнерские отношения с такими союзниками, как Корея. Каждое соглашение о технологическом процветании предлагает прекрасные возможности для ускорения научных открытий и руководства миром к новой эре инноваций, движущей силой которой являются США и наши партнеры – заявил Крациос.

Подписание соглашения состоится во время турне Трампа по Азии, которое включает Малайзию, Японию и Южную Корею. Кульминацией поездки станет встреча с председателем Китая Си Цзиньпином на саммите АТЭС, где планируется согласовать торговые вопросы и расширить доступ США к критически важным минералам.

Соглашение также связано с торговым спором: США и Южная Корея все еще не договорились относительно тарифной ставки 15% на корейский экспорт. Ключевым элементом договоренности является инвестиционное обязательство Сеула на $350 млрд.

