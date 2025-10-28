Япония получит ракеты для F-35, потому что Toyota инвестирует $10 млрд в США – Трамп

$42.070.07
48.970.21
ukenru
Эксклюзив
14:36 • 4444 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
10:50 • 14424 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 29982 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 23291 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 22350 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 19353 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 16163 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 39773 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 30985 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
28 октября, 06:38 • 13396 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3м/с
77%
743мм
Популярные новости
Глава МИД Нидерландов сегодня в Киеве с обещанием максимальной поддержкиPhoto28 октября, 07:51 • 14642 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo28 октября, 08:22 • 30273 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 26906 просмотра
В Николаеве трагически погибли двое маленьких детей: мать оставила их одних в квартире на полсуток - полицияPhotoVideo10:32 • 12966 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 212:22 • 15169 просмотра
публикации
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 212:22 • 15300 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 27043 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 29994 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 39779 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto28 октября, 07:00 • 30988 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Рэнд Пол
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Индия
Германия
Реклама
УНН Lite
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto13:18 • 6236 просмотра
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья12:53 • 6324 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo28 октября, 08:22 • 30384 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 39779 просмотра
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь27 октября, 19:31 • 37488 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Дипломатка
Социальная сеть
Фильм

Япония получит ракеты для F-35, потому что Toyota инвестирует $10 млрд в США – Трамп

Киев • УНН

 • 372 просмотра

Япония получит первую партию ракет для истребителей F-35 американского производства. Это происходит на фоне инвестиций Toyota на $10 млрд в заводы США.

Япония получит ракеты для F-35, потому что Toyota инвестирует $10 млрд в США – Трамп

Япония на этой неделе получит первую партию ракет для истребителей F-35 американского производства, сообщил президент США Дональд Трамп. Параллельно японский автопроизводитель Toyota объявил об инвестициях в $10 млрд в свои автомобильные заводы в США. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Подробности

Дональд Трамп во время визита в Японию провел ряд встреч и встретился с американскими военными в этом регионе. 

Эти шаги происходят на фоне торгового соглашения, которое Япония и США заключили в июле, обязавшись инвестировать в экономику обеих стран более $550 млрд. Трамп подчеркнул, что Япония является "крупным инвестором в нашу страну" и выразил благодарность за ее вклад.

Визит Трампа в Токио: Япония и США подписали соглашение о поставках важных минералов28.10.25, 14:03 • 1704 просмотра

Я обнял их. Они нам нужны… Они (японцы – ред.) все хотят наши ракеты – вот в чем проблема 

– заявил Трамп.

Эта поставка вооружений и инвестиции усиливают военно-экономические связи между США и Японией, укрепляя оборонное сотрудничество и присутствие американских технологий на японском рынке.

Трамп получил королевский прием в Японии накануне поездки в Китай27.10.25, 16:20 • 3070 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Техника
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Toyota
Дональд Трамп
Япония
Соединённые Штаты