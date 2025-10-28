Япония получит ракеты для F-35, потому что Toyota инвестирует $10 млрд в США – Трамп

Япония на этой неделе получит первую партию ракет для истребителей F-35 американского производства, сообщил президент США Дональд Трамп. Параллельно японский автопроизводитель Toyota объявил об инвестициях в $10 млрд в свои автомобильные заводы в США. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Подробности

Дональд Трамп во время визита в Японию провел ряд встреч и встретился с американскими военными в этом регионе.

Эти шаги происходят на фоне торгового соглашения, которое Япония и США заключили в июле, обязавшись инвестировать в экономику обеих стран более $550 млрд. Трамп подчеркнул, что Япония является "крупным инвестором в нашу страну" и выразил благодарность за ее вклад.

Визит Трампа в Токио: Япония и США подписали соглашение о поставках важных минералов

Я обнял их. Они нам нужны… Они (японцы – ред.) все хотят наши ракеты – вот в чем проблема – заявил Трамп.

Эта поставка вооружений и инвестиции усиливают военно-экономические связи между США и Японией, укрепляя оборонное сотрудничество и присутствие американских технологий на японском рынке.

Трамп получил королевский прием в Японии накануне поездки в Китай