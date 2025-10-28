$42.070.07
Визит Трампа в Токио: Япония и США подписали соглашение о поставках важных минералов

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Новоизбранный премьер-министр Японии Санаэ Такаичи также пообещала выдвинуть президента США на Нобелевскую премию мира.

Визит Трампа в Токио: Япония и США подписали соглашение о поставках важных минералов

Президент США Дональд Трамп и новоизбранный премьер-министр Японии Санаэ Такаичи подписали соглашение о поставках важных минералов. Это произошло во время визита американского лидера в Токио, сообщает УНН со ссылкой на BBC News.

Детали

Также был подписан документ, провозглашающий новую "золотую эру" отношений между США и Японией, в котором подтверждается обязательство обеих стран выполнять ранее заключенные соглашения, включая соглашение о 15-процентных пошлинах, о котором договорились в начале этого года.

Встреча с Трампом была воспринята как важный первый экзамен для Такаичи, которая в начале этого месяца была избрана премьер-министром японскими законодателями.

Президента США встретили в украшенном дворце Акасака: там присутствовал военный караул и оркестр. Кроме того, Санаэ Такаичи пообещала выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира, говорится в публикации.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Япония передаст Вашингтону 250 деревьев цветущей вишни в честь 250-летия основания Соединенных Штатов.

Евгений Устименко

