Токіо передасть Вашингтону квітучі вишні на честь 250-ї річниці заснування Сполучених Штатів
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі оголосила про подарунок Вашингтону 250 вишневих дерев та феєрверку. Це станеться на честь 250-ї річниці заснування Сполучених Штатів.
Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі подарує 250 вишневих дерев та феєрверк столиці США, на честь Дня Незалежності. Це стало відомо, після прегляду лідерами країн Світової серії між командами "Торонто Блю Джейс" та "Лос-Анджелес Доджерс".
Передає УНН із посиланням на Санкей Сімбун.
Деталі
На зустрічі з президентом Трампом 28-го жовтня Санае Такаїчі, яка сім днів тому стала першою жінкою-прем'єр-міністром Японії, оголосила, що передасть 250 вишневих дерев Вашингтону. Це буде подарунок на честь 250-ї річниці заснування Сполучених Штатів, 4 липня наступного року.
Я сподіваюся, що ми зможемо відсвяткувати це разом грандіозно
Раніше Такаїчі, консервативний протеже вбитого колишнього прем'єр-міністра Сіндзо Абе, наголосила на спільній любові країн до бейсболу.
Ми з президентом насолоджувалися переглядом гри Вищої бейсбольної ліги. Насправді це була гра "Доджерс" – "Блю Джейс", і "Доджерс" зараз лідирують з різницею в один пробіг. Це була дуже приємна гра
Нагадаємо
У Японії вперше в історії главою уряду стала жінка - Санае Такаїчі, голова Ліберально-демократичної партії.
Японія готова надавати Україні будь-які види допомоги, крім летальної зброї, про що заявила прем'єр-міністерка Санае Такаїчі.
Трамп назвав можливих наступників на посаді президента США28.10.25, 05:15 • 15563 перегляди