Токіо передасть Вашингтону квітучі вишні на честь 250-ї річниці заснування Сполучених Штатів

Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі подарує 250 вишневих дерев та феєрверк столиці США, на честь Дня Незалежності. Це стало відомо, після прегляду лідерами країн Світової серії між командами "Торонто Блю Джейс" та "Лос-Анджелес Доджерс".

Передає УНН із посиланням на Санкей Сімбун.

На зустрічі з президентом Трампом 28-го жовтня Санае Такаїчі, яка сім днів тому стала першою жінкою-прем'єр-міністром Японії, оголосила, що передасть 250 вишневих дерев Вашингтону. Це буде подарунок на честь 250-ї річниці заснування Сполучених Штатів, 4 липня наступного року.

Я сподіваюся, що ми зможемо відсвяткувати це разом грандіозно

Раніше Такаїчі, консервативний протеже вбитого колишнього прем'єр-міністра Сіндзо Абе, наголосила на спільній любові країн до бейсболу.

Ми з президентом насолоджувалися переглядом гри Вищої бейсбольної ліги. Насправді це була гра "Доджерс" – "Блю Джейс", і "Доджерс" зараз лідирують з різницею в один пробіг. Це була дуже приємна гра