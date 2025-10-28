Токио передаст Вашингтону цветущие вишни в честь 250-летия основания Соединенных Штатов

$42.070.07
48.970.21
ukenru
Эксклюзив
08:00 • 3906 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 12875 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
07:00 • 13732 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
06:38 • 11012 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 46668 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
27 октября, 14:25 • 69231 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 85223 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47 • 65265 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 66974 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 42801 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
3.8м/с
66%
741мм
Популярные новости
Провокации беларуси с контрабандными воздушными шарами над Литвой: появилась реакция Евросовета27 октября, 23:30 • 10473 просмотра
Поражение ВСУ дамбы белгородского водохранилища: в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации28 октября, 00:03 • 9142 просмотра
Орбан: мирный договор по войне в Украине подпишут в Будапеште28 октября, 01:38 • 17669 просмотра
Украинские пограничники показали уничтожение логистики, авто и БпЛА врага на Северо-Слобожанском направленииVideo28 октября, 02:10 • 5484 просмотра
Трамп назвал возможных преемников на посту президента США03:15 • 14485 просмотра
публикации
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты07:39 • 12875 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto07:00 • 13732 просмотра
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздникаPhoto27 октября, 16:54 • 56654 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo27 октября, 13:30 • 58132 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 85223 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Си Цзиньпин
Марко Рубио
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Донецкая область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo08:22 • 3610 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты07:39 • 12875 просмотра
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь27 октября, 19:31 • 30577 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo27 октября, 12:28 • 64627 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto27 октября, 11:25 • 78003 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Пистолет
Фокс Ньюс

Токио передаст Вашингтону цветущие вишни в честь 250-летия основания Соединенных Штатов

Киев • УНН

 • 416 просмотра

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи объявила о подарке Вашингтону 250 вишневых деревьев и фейерверка. Это произойдет в честь 250-летия основания Соединенных Штатов.

Токио передаст Вашингтону цветущие вишни в честь 250-летия основания Соединенных Штатов

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи подарит 250 вишневых деревьев и фейерверк столице США в честь Дня Независимости. Это стало известно после просмотра лидерами стран Мировой серии между командами "Торонто Блю Джейс" и "Лос-Анджелес Доджерс".

Передает УНН со ссылкой на Санкей Симбун.

Детали

На встрече с президентом Трампом 28 октября Санаэ Такаичи, которая семь дней назад стала первой женщиной-премьер-министром Японии, объявила, что передаст 250 вишневых деревьев Вашингтону. Это будет подарок в честь 250-й годовщины основания Соединенных Штатов, 4 июля следующего года.

Я надеюсь, что мы сможем отпраздновать это вместе грандиозно

- сказала глава кабмина Японии.

Ранее Такаичи, консервативный протеже убитого бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, подчеркнула общую любовь стран к бейсболу.

Мы с президентом наслаждались просмотром игры Высшей бейсбольной лиги. На самом деле это была игра "Доджерс" – "Блю Джейс", и "Доджерс" сейчас лидируют с разницей в один пробег. Это была очень приятная игра

- добавила Такаичи в своей официальной речи.

Напомним

В Японии впервые в истории главой правительства стала женщина - Санаэ Такаичи, председатель Либерально-демократической партии

Япония готова оказывать Украине любые виды помощи, кроме летального оружия, о чем заявила премьер-министр Санаэ Такаичи.

Трамп назвал возможных преемников на посту президента США28.10.25, 05:15 • 14630 просмотров

Игорь Тележников

Новости Мира
Токио
Вашингтон
Дональд Трамп
Япония
Соединённые Штаты