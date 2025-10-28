Токио передаст Вашингтону цветущие вишни в честь 250-летия основания Соединенных Штатов
Киев • УНН
Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи объявила о подарке Вашингтону 250 вишневых деревьев и фейерверка. Это произойдет в честь 250-летия основания Соединенных Штатов.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи подарит 250 вишневых деревьев и фейерверк столице США в честь Дня Независимости. Это стало известно после просмотра лидерами стран Мировой серии между командами "Торонто Блю Джейс" и "Лос-Анджелес Доджерс".
Передает УНН со ссылкой на Санкей Симбун.
Детали
На встрече с президентом Трампом 28 октября Санаэ Такаичи, которая семь дней назад стала первой женщиной-премьер-министром Японии, объявила, что передаст 250 вишневых деревьев Вашингтону. Это будет подарок в честь 250-й годовщины основания Соединенных Штатов, 4 июля следующего года.
Я надеюсь, что мы сможем отпраздновать это вместе грандиозно
Ранее Такаичи, консервативный протеже убитого бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, подчеркнула общую любовь стран к бейсболу.
Мы с президентом наслаждались просмотром игры Высшей бейсбольной лиги. На самом деле это была игра "Доджерс" – "Блю Джейс", и "Доджерс" сейчас лидируют с разницей в один пробег. Это была очень приятная игра
Напомним
В Японии впервые в истории главой правительства стала женщина - Санаэ Такаичи, председатель Либерально-демократической партии.
Япония готова оказывать Украине любые виды помощи, кроме летального оружия, о чем заявила премьер-министр Санаэ Такаичи.
Трамп назвал возможных преемников на посту президента США28.10.25, 05:15 • 14630 просмотров