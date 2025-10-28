Трамп назвал возможных преемников на посту президента США

Президент США Дональд Трамп высказался относительно того, кто может возглавить Республиканскую партию после его ухода, назвав государственного секретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса главными претендентами на выдвижение на пост президента в 2028 году. При этом он "оставил двери открытыми для себя", сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Общаясь с журналистами на борту самолета Air Force One, направлявшегося в Японию, Трамп ответил на предложение баллотироваться на "неконституционный третий срок" - идею, которую недавно озвучил бывший стратег Белого дома Стив Бэннон.

Я бы с удовольствием это сделал - у меня лучшие показатели за всю историю - сказал глава Белого дома.

В то же время он уточнил, что "на самом деле не думал" о том, чтобы баллотироваться снова, добавив, что "у нас есть действительно хорошие люди". Когда его попросили назвать имена, Трамп жестом указал на Рубио, который вернулся в пресс-кабину, чтобы поговорить с журналистами.

У нас есть отличные люди - мне не нужно в это вдаваться. Один из них стоит прямо здесь - отметил Трамп.

После этого он продолжил хвалить своего вице-президента Джей Ди Вэнса, который сыграл важную роль в администрации по ряду вопросов внутренней и национальной безопасности.

"Очевидно, что Джей Ди великолепен. Вице-президент великолепен. Я не уверен, что кто-то будет конкурировать с этими двумя", - резюмировал президент США.

Президент США Дональд Трамп не поддержал идею баллотироваться на вице-президента в 2028 году, несмотря на призывы некоторых обойти конституционный запрет на третий президентский срок. Он также заявил, что республиканцы будут иметь сильных кандидатов в 2028 году.

