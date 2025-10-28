Трамп назвал возможных преемников на посту президента США

$42.000.10
Эксклюзив
27 октября, 14:34
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек
Эксклюзив
27 октября, 14:25
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерах
Эксклюзив
27 октября, 12:53
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Зеленский: Главная цель РФ - Покровск, бои идут и в городе
27 октября, 18:07
Завтра в Украине планируют отключать свет: названо время и объемы
27 октября, 18:18
Погиб Богдан Змий – создатель роботизированной машины для разминирования "Змей"
27 октября, 18:47
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь
27 октября, 19:31
Орбан: мирный договор по войне в Украине подпишут в Будапеште
01:38
публикации
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздника
27 октября, 16:54
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1
27 октября, 13:30
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 12:53
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать
25 октября, 09:55
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь
27 октября, 19:31
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьми
27 октября, 12:28
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером Брауном
27 октября, 11:25
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья
27 октября, 09:22
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцо
27 октября, 00:06
Трамп назвал возможных преемников на посту президента США

Киев • УНН

 • 2112 просмотра

Дональд Трамп назвал госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса главными претендентами на выдвижение на пост президента США в 2028 году. Он также отметил, что оставляет двери открытыми для собственного баллотирования.

Трамп назвал возможных преемников на посту президента США

Президент США Дональд Трамп высказался относительно того, кто может возглавить Республиканскую партию после его ухода, назвав государственного секретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса главными претендентами на выдвижение на пост президента в 2028 году. При этом он "оставил двери открытыми для себя", сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Общаясь с журналистами на борту самолета Air Force One, направлявшегося в Японию, Трамп ответил на предложение баллотироваться на "неконституционный третий срок" - идею, которую недавно озвучил бывший стратег Белого дома Стив Бэннон.

Я бы с удовольствием это сделал - у меня лучшие показатели за всю историю

- сказал глава Белого дома.

В то же время он уточнил, что "на самом деле не думал" о том, чтобы баллотироваться снова, добавив, что "у нас есть действительно хорошие люди". Когда его попросили назвать имена, Трамп жестом указал на Рубио, который вернулся в пресс-кабину, чтобы поговорить с журналистами.

У нас есть отличные люди - мне не нужно в это вдаваться. Один из них стоит прямо здесь

- отметил Трамп.

После этого он продолжил хвалить своего вице-президента Джей Ди Вэнса, который сыграл важную роль в администрации по ряду вопросов внутренней и национальной безопасности.

"Очевидно, что Джей Ди великолепен. Вице-президент великолепен. Я не уверен, что кто-то будет конкурировать с этими двумя", - резюмировал президент США.

Напомним

Президент США Дональд Трамп не поддержал идею баллотироваться на вице-президента в 2028 году, несмотря на призывы некоторых обойти конституционный запрет на третий президентский срок. Он также заявил, что республиканцы будут иметь сильных кандидатов в 2028 году.

Трамп будет баллотироваться на третий срок - бывший советник президента США14.04.25, 00:16 • 4276 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Дональд Трамп