Трамп назвал возможных преемников на посту президента США
Киев • УНН
Дональд Трамп назвал госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса главными претендентами на выдвижение на пост президента США в 2028 году. Он также отметил, что оставляет двери открытыми для собственного баллотирования.
Президент США Дональд Трамп высказался относительно того, кто может возглавить Республиканскую партию после его ухода, назвав государственного секретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса главными претендентами на выдвижение на пост президента в 2028 году. При этом он "оставил двери открытыми для себя", сообщает УНН со ссылкой на Politico.
Детали
Общаясь с журналистами на борту самолета Air Force One, направлявшегося в Японию, Трамп ответил на предложение баллотироваться на "неконституционный третий срок" - идею, которую недавно озвучил бывший стратег Белого дома Стив Бэннон.
Я бы с удовольствием это сделал - у меня лучшие показатели за всю историю
В то же время он уточнил, что "на самом деле не думал" о том, чтобы баллотироваться снова, добавив, что "у нас есть действительно хорошие люди". Когда его попросили назвать имена, Трамп жестом указал на Рубио, который вернулся в пресс-кабину, чтобы поговорить с журналистами.
У нас есть отличные люди - мне не нужно в это вдаваться. Один из них стоит прямо здесь
После этого он продолжил хвалить своего вице-президента Джей Ди Вэнса, который сыграл важную роль в администрации по ряду вопросов внутренней и национальной безопасности.
"Очевидно, что Джей Ди великолепен. Вице-президент великолепен. Я не уверен, что кто-то будет конкурировать с этими двумя", - резюмировал президент США.
Напомним
Президент США Дональд Трамп не поддержал идею баллотироваться на вице-президента в 2028 году, несмотря на призывы некоторых обойти конституционный запрет на третий президентский срок. Он также заявил, что республиканцы будут иметь сильных кандидатов в 2028 году.
