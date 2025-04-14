Трамп будет баллотироваться на третий срок - бывший советник президента США

Президент США Дональд Трамп собирается баллотироваться на третий срок. Об этом в эфире одного из политических ток-шоу рассказал политик, бизнесмен, бывший главный стратег Белого дома и старший советник Трампа Стивен Бэннон, сообщает УНН.

Детали

Ведущий, в частности, напомнил о норме Конституции США, согласно которой ни одно лицо не может быть избрано на должность президента страны более двух раз.

Президент Трамп собирается баллотироваться на третий срок, и президент Трамп снова будет избран во второй половине дня 20 января 2029 года. Он станет президентом Соединенных Штатов - сказал Бэннон.

Он уточнил, что сейчас в федеральных судах рассматриваются более 120 исков относительно тех или иных "блицуказов" Трампа.

Он главный исполнительный директор, он главнокомандующий, он главный судья и главный офицер правоохранительных органов. Есть сотня людей, и они ежедневно бегут в суд, чтобы подать иск на президента Трампа из-за различных толкований - пояснил политик.

Он добавил, что Трамп уже дважды был избран на должность президента США большинством граждан.

Контекст

Недавно издание Daily Mail сообщило, что президент США Дональд Трамп может быть главой Белого дома до 2037 года из-за лазейки в американской Конституции. Речь идет о трактовке 22-й поправки к Основному Закону, которая ограничивает президентство двумя сроками.

В конце марта Дональд Трамп заявил, что существуют способы обойти конституционное ограничение на два срока. Он не исключил баллотирования на третий срок, но не раскрыл детали.

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