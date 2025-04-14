Трамп балотуватиметься на третій термін - колишній радник президента США

Президент США Дональд Трамп збирається балотуватися на третій термін. Про це в ефірі одного з політичних ток-шоу розповів політик, бізнесмен, колишній головний стратег Білого дому та старший радник Трампа Стівен Беннон, повідомляє УНН.

Деталі

Ведучий, зокрема, нагадав про норму Конституції США, згідно з якою жодна особа не може бути обрана на посаду президента країни більше двох разів.

Президент Трамп збирається балотуватися на третій термін, і президента Трампа знову оберуть у другій половині дня 20 січня 2029 року. Він стане президентом Сполучених Штатів - сказав Беннон.

Він уточнив, що зараз у федеральних судах розглядаються понад 120 позовів щодо тих чи інших "бліцуказів" Трампа.

Він головний виконавчий директор, він головнокомандувач, він головний суддя та головний офіцер правоохоронних органів. Є сотня людей, і вони щодня біжать до суду, щоб подати позов на президента Трампа через різноманітні тлумачення - пояснив політик.

Він додав, що Трамп уже двічі був обраний на посаду президента США більшістю громадян.

Контекст

Нещодавно видання Daily Mail повідомило, що президент США Дональд Трамп може бути главою Білого дому до 2037 року через лазівку в американській Конституції. Йдетья про трактування 22-ї поправки до Основного Закону, яка обмежує президентство двома термінами.

Наприкінці березня Дональд Трамп заявив, що існують способи обійти конституційне обмеження на два терміни. Він не виключив балотування на третій термін, але не розкрив деталі.

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