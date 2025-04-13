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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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Financial Times

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The Guardian

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"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

Київ • УНН

 • 14080 перегляди

Дональд Трамп урочисто відкрив семифутову бронзову статую самому собі на території свого гольф-клубу. Експонат отримав назву "Монумент непокори".

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

Президент США Дональд Трамп урочисто відкрив монумент самому собі на території одного зі своїх гольф-клубів. Про це у соцмережі Instagram повідомив генеральний директор Sticker Mule і колишній кандидат у Конгрес США Ентоні Константіно, який і зробив главі Білого дому цей подарунок, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Трамп разом із Константіно "сяяв гордістю після того, як у суботу вранці вперше побачив семифутову бронзову статую".

Президент був у веселому, жартівливому настрої, це було приємно

- написав Константіно.

Він уточнив, що статуя, яка отрмала назву "Монумент непокори", розташована на помітному місці між клубом Trump International і першою лункою поля для гольфу на 27 лунок.

Сама статуя зображає Трампа в впізнаваній позі з піднятим кулаком. Навколо - написи з цитатами з його виступів і гаслами, пов’язаними з президентською кампанією.

Нагадаємо

Керівник Департаменту США з ефективності уряду, мільярдер Ілон Маск публічно не погоджується зі своїм босом, президентом Дональдом Трампом - і, схоже, останньому це подобається. У матеріалі Politico зазначається, що Трамп сумно відомий тим, що підбирає радників, які чітко виконують його команди, і звільняє тих, хто цього не робить. Але Ілон Маск, здається, є винятком із цього правила.

Адміністрація Трампа розробила план взяття Гренландії під контроль США11.04.25, 06:05 • 9124 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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