"Монумент непокоренности": Трамп открыл памятник самому себе
Киев • УНН
Дональд Трамп торжественно открыл семифутовую бронзовую статую самому себе на территории своего гольф-клуба. Экспонат получил название "Монумент непокоренности".
Президент США Дональд Трамп торжественно открыл монумент самому себе на территории одного из своих гольф-клубов. Об этом в соцсети Instagram сообщил генеральный директор Sticker Mule и бывший кандидат в Конгресс США Энтони Константино, который и сделал главе Белого дома этот подарок, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что Трамп вместе с Константино "сиял гордостью после того, как в субботу утром впервые увидел семифутовую бронзовую статую".
Президент был в веселом, шутливом настроении, это было приятно
Он уточнил, что статуя, получившая название "Монумент непокорности", расположена на видном месте между клубом Trump International и первой лункой поля для гольфа на 27 лунок.
Сама статуя изображает Трампа в узнаваемой позе с поднятым кулаком. Вокруг - надписи с цитатами из его выступлений и лозунгами, связанными с президентской кампанией.
Напомним
Руководитель Департамента США по эффективности правительства, миллиардер Илон Маск публично не соглашается со своим боссом, президентом Дональдом Трампом - и, похоже, последнему это нравится. В материале Politico отмечается, что Трамп печально известен тем, что подбирает советников, которые четко выполняют его команды, и увольняет тех, кто этого не делает. Но Илон Маск, кажется, является исключением из этого правила.
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