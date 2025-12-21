В Румынии нашли неизвестный дрон с парашютом в лесу

$42.340.00
Эксклюзив
12:47 • 6470 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
09:49 • 13991 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 17303 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 31635 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 60023 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 65734 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 41383 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 36247 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 37118 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 41582 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
Сан-Франциско накрыл масштабный блэкаут: без света 130 тысяч абонентов21 декабря, 06:10
Операции будут продолжаться: Хегсет отреагировал на захват нефтяного танкера у побережья Венесуэлы21 декабря, 07:15
33-летняя инженер с инвалидностью совершила исторический полет к границе космоса21 декабря, 09:37
Над Черным морем заметили новейший американский самолет-разведчик - Крымский ветер13:13
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елку14:01
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елку14:01
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из Бельгии20 декабря, 13:40
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздников19 декабря, 17:00
В Румынии нашли неизвестный дрон с парашютом в лесу

Киев • УНН

 • 18 просмотра

В лесу вблизи румынской коммуны Лерешть найден беспилотник шириной около двух метров с парашютом. Полиция начала проверку для выяснения обстоятельств появления и происхождения объекта.

В Румынии нашли неизвестный дрон с парашютом в лесу

21 декабря в лесистой местности вблизи коммуны Лерешть в румынском уезде Арджеш обнаружили беспилотник, упавший среди деревьев. Полиция начала проверку для выяснения его происхождения и обстоятельств появления. Об этом сообщает News.ro, передает УНН.

Детали

По данным полиции, дрон нашел мужчина во время выхода на охоту.

Сегодня, 21 декабря 2025 года, около 10:40, полиция муниципалитета Кымпулунг получила телефонное сообщение от 49-летнего мужчины из коммуны Лерешть, уезда Арджеш, который принимал участие в организованной охоте, о том, что в лесистой местности на горе Стримту, коммуна Лерешть, был обнаружен летательный объект, возможно, дрон, который упал среди деревьев

- сообщает полиция уезда Арджеш.

Находку зафиксировали на горе Стримту, на территории коммуны Лерешть. Полицейский экипаж оперативно выехал на место, очертил территорию и принял меры безопасности, чтобы избежать рисков для людей и имущества.

Как сообщают источники News.ro, речь идет о крупном беспилотнике шириной около двух метров. К аппарату был прикреплен парашют, сам дрон находился в целом состоянии. Также отмечается, что устройство не похоже на гражданское.

Профсоюз полиции Europol обнародовал фотографии дрона и заявил, что к нему было прикреплено "самодельное устройство".

Неизвестно, связан ли дрон с конфликтом в Украине; точно известно, что он не использовался военными с базы НАТО в этом районе

- сообщили в профсоюзе.

Полиция сообщила уполномоченные учреждения для проведения специальных проверок. Сейчас устанавливается характер беспилотника, а также обстоятельства и путь его попадания в эту местность.

Напомним

В Хорватии и Румынии выявили новые случаи лепры, причем в Хорватии это "импортированный случай" у работника из Непала, а в Румынии – два подтвержденных и два подозреваемых случая среди работниц массажного салона. Медики уверяют, что болезнь хорошо поддается лечению антибиотиками, а риск массового распространения отсутствует.

Алла Киосак

Новости Мира
Техника
Война в Украине
Европол
НАТО
Непал
Хорватия
Румыния
Украина