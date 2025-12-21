В Румынии нашли неизвестный дрон с парашютом в лесу
Киев • УНН
В лесу вблизи румынской коммуны Лерешть найден беспилотник шириной около двух метров с парашютом. Полиция начала проверку для выяснения обстоятельств появления и происхождения объекта.
21 декабря в лесистой местности вблизи коммуны Лерешть в румынском уезде Арджеш обнаружили беспилотник, упавший среди деревьев. Полиция начала проверку для выяснения его происхождения и обстоятельств появления. Об этом сообщает News.ro, передает УНН.
Детали
По данным полиции, дрон нашел мужчина во время выхода на охоту.
Сегодня, 21 декабря 2025 года, около 10:40, полиция муниципалитета Кымпулунг получила телефонное сообщение от 49-летнего мужчины из коммуны Лерешть, уезда Арджеш, который принимал участие в организованной охоте, о том, что в лесистой местности на горе Стримту, коммуна Лерешть, был обнаружен летательный объект, возможно, дрон, который упал среди деревьев
Находку зафиксировали на горе Стримту, на территории коммуны Лерешть. Полицейский экипаж оперативно выехал на место, очертил территорию и принял меры безопасности, чтобы избежать рисков для людей и имущества.
Как сообщают источники News.ro, речь идет о крупном беспилотнике шириной около двух метров. К аппарату был прикреплен парашют, сам дрон находился в целом состоянии. Также отмечается, что устройство не похоже на гражданское.
Профсоюз полиции Europol обнародовал фотографии дрона и заявил, что к нему было прикреплено "самодельное устройство".
Неизвестно, связан ли дрон с конфликтом в Украине; точно известно, что он не использовался военными с базы НАТО в этом районе
Полиция сообщила уполномоченные учреждения для проведения специальных проверок. Сейчас устанавливается характер беспилотника, а также обстоятельства и путь его попадания в эту местность.
Напомним
В Хорватии и Румынии выявили новые случаи лепры, причем в Хорватии это "импортированный случай" у работника из Непала, а в Румынии – два подтвержденных и два подозреваемых случая среди работниц массажного салона. Медики уверяют, что болезнь хорошо поддается лечению антибиотиками, а риск массового распространения отсутствует.