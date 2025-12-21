$42.340.00
У Румунії знайшли невідомий дрон із парашутом в лісі

Київ • УНН

 • 328 перегляди

У лісі поблизу румунської комуни Лерешть знайдено безпілотник шириною близько двох метрів з парашутом. Поліція розпочала перевірку для з'ясування обставин появи та походження об'єкта.

У Румунії знайшли невідомий дрон із парашутом в лісі

21 грудня, в лісистій місцевості поблизу комуни Лерешть у румунському повіті Арджеш виявили безпілотник, що впав серед дерев. Поліція розпочала перевірку для з’ясування його походження та обставин появи. Про це повідомляє News.ro, передає УНН.

Деталі

За даними поліції, дрон знайшов чоловік під час виходу на полювання.

Сьогодні, 21 грудня 2025 року, близько 10:40, поліція муніципалітету Кимпулунґ отримала телефонне повідомлення від 49-річного чоловіка з комуни Лерешть, повіту Арджеш, який брав участь в організованому полюванні, про те, що в лісистій місцевості на горі Стримту, комуна Лерешть, було виявлено літальний об'єкт, можливо, дрон, який впав серед дерев

- повідомляє поліція повіту Арджеш.

Знахідку зафіксували на горі Стримту, на території комуни Лерешть. Поліцейський екіпаж оперативно виїхав на місце, окреслив територію та вжив заходів безпеки, щоб уникнути ризиків для людей і майна.

Як повідомляють джерела News.ro, йдеться про великий безпілотник шириною близько двох метрів. До апарата був прикріплений парашут, сам дрон перебував у цілому стані. Також зазначається, що пристрій не схожий на цивільний.

Профспілка поліції Europol оприлюднила фотографії дрона та заявила, що до нього був прикріплений "саморобний пристрій".

Невідомо, чи пов’язаний дрон із конфліктом в Україні; точно відомо, що він не використовувався військовими з бази НАТО в цьому районі

- повідомили в профспілці.

Поліція повідомила уповноважені установи для проведення спеціальних перевірок. Наразі встановлюється характер безпілотника, а також обставини та шлях його потрапляння до цієї місцевості.

Нагадаємо

У Хорватії та Румунії виявили нові випадки лепри, причому в Хорватії це "імпортований випадок" у працівника з Непалу, а в Румунії – два підтверджені та два підозрювані випадки серед працівниць масажного салону. Медики запевняють, що хвороба добре піддається лікуванню антибіотиками, а ризик масового поширення відсутній.

Алла Кіосак

