"Це занадто мило": Трамп відповів, чи буде він балотуватися у віцепрезиденти США
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп не підтримав ідею балотуватися на віцепрезидента у 2028 році, попри заклики деяких обійти конституційну заборону на третій президентський термін. Він також заявив, що республіканці матимуть сильних кандидатів у 2028 році.
Деталі
Трамп відмовився виключати можливість балотуватися на ще один термін президента, незважаючи на конституційну заборону.
Це занадто мило
Також він заявив, що республіканці матимуть перспективний список кандидатів у 2028 році, включаючи державного секретаря Марко Рубіо та Джей Ді Венса.
Нагадаємо
