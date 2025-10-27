"Это слишком мило": Трамп ответил, будет ли он баллотироваться в вице-президенты США
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп не поддержал идею баллотироваться на вице-президента в 2028 году, несмотря на призывы некоторых обойти конституционный запрет на третий президентский срок. Он также заявил, что республиканцы будут иметь сильных кандидатов в 2028 году.
Президент США Дональд Трамп не поддержал идею баллотироваться на вице-президента на выборах 2028 года. В то же время некоторые призывают его найти способы обойти запрет Конституции на избрание президента на три срока, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Подробности
Трамп отказался исключать возможность баллотироваться на еще один срок президента, несмотря на конституционный запрет.
Это слишком мило
Также он заявил, что республиканцы будут иметь перспективный список кандидатов в 2028 году, включая государственного секретаря Марко Рубио и Джей Ди Вэнса.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что главе кремля владимиру путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны в Украине, а не на испытаниях ракет.