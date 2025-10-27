"Это слишком мило": Трамп ответил, будет ли он баллотироваться в вице-президенты США

Президент США Дональд Трамп не поддержал идею баллотироваться на вице-президента на выборах 2028 года. В то же время некоторые призывают его найти способы обойти запрет Конституции на избрание президента на три срока, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

Трамп отказался исключать возможность баллотироваться на еще один срок президента, несмотря на конституционный запрет.

Это слишком мило - сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One.

Также он заявил, что республиканцы будут иметь перспективный список кандидатов в 2028 году, включая государственного секретаря Марко Рубио и Джей Ди Вэнса.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что главе кремля владимиру путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны в Украине, а не на испытаниях ракет.