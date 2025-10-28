Трамп назвав можливих наступників на посаді президента США

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 38579 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
27 жовтня, 14:25 • 57267 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 71626 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 59230 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 61062 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 41239 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 43431 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 37425 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 35263 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 29096 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.4м/с
80%
740мм
Популярнi новини
Порошенко спробував піаритись в день мови. ЗМІ пригадали його виступи, де той “защищал права русскоговорящего народа" Video27 жовтня, 17:22 • 10018 перегляди
Зеленський обговорив із главою МЗС Естонії посилення оборонної підтримки та співпрацю в межах JEFVideo27 жовтня, 17:37 • 7626 перегляди
Нафтовий профіцит набирає обертів: у морі накопичили рекордні 1,4 млрд барелів27 жовтня, 17:50 • 10171 перегляди
Загинув Богдан Змий - творець роботизованої машини для розмінування "Змій"27 жовтня, 18:47 • 23125 перегляди
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога27 жовтня, 19:31 • 23812 перегляди
Публікації
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу святаPhoto27 жовтня, 16:54 • 49208 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo27 жовтня, 13:30 • 50696 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 71648 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 100347 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 122523 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Віктор Орбан
Кір Стармер
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Туреччина
Китай
Литва
Реклама
УНН Lite
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога27 жовтня, 19:31 • 24462 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo27 жовтня, 12:28 • 60953 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 74380 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку27 жовтня, 09:22 • 78227 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 88130 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Storm Shadow
Свіфт

Трамп назвав можливих наступників на посаді президента США

Київ • УНН

 • 214 перегляди

Дональд Трамп назвав держсекретаря Марко Рубіо та віцепрезидента Джей Ді Венса головними претендентами на висунення на посаду президента США у 2028 році. Він також зазначив, що залишає двері відчиненими для власного балотування.

Трамп назвав можливих наступників на посаді президента США

Президент США Дональд Трамп висловився щодо того, хто може очолити Республіканську партію після його уходу, назвавши державного секретаря Марко Рубіо та віцепрезидента Джей Ді Венса головними претендентами на висунення на посаду президента у 2028 року. При цьому він "залишив двері відчиненими для себе", повідомляє УНН із посиланням на Politico.

Деталі

Спілкуючись із журналістами на борту літака Air Force One, що прямував до Японії, Трамп відповів на пропозицію балотуватися на "неконституційний третій термін" - ідею, яку нещодавно озвучив колишній стратег Білого дому Стів Беннон.

Я б із задоволенням це зробив - у мене найкращі показники за всю історію

- сказав глава Білого дому.

Водночас він уточнив, що "насправді не думав" про те, щоб балотуватися знову, додавши, що "у нас є справді хороші люди". Коли його попросили назвати імена, Трамп жестом вказав на Рубіо, який повернувся до прескабіни, щоб поговорити з журналістами.

У нас є чудові люди - мені не потрібно в це вдаватися. Один з них стоїть прямо тут

- зазначив Трамп.

Після цього він продовжив хвалити свого віцепрезидента Джей Ді Венса, який відіграв важливу роль в адміністрації з низки питань внутрішньої та національної безпеки.

"Очевидно, що Джей Ді чудовий. Віцепрезидент чудовий. Я не впевнений, що хтось конкуруватиме з цими двома", - резюмував президент  США.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп не підтримав ідею балотуватися на віцепрезидента у 2028 році, попри заклики деяких обійти конституційну заборону на третій президентський термін. Він також заявив, що республіканці матимуть сильних кандидатів у 2028 році.

Трамп балотуватиметься на третій термін - колишній радник президента США14.04.25, 00:16 • 4272 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Марко Рубіо
Джей Ді Венс
Республіканська партія США
Дональд Трамп