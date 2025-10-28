Трамп назвав можливих наступників на посаді президента США

Президент США Дональд Трамп висловився щодо того, хто може очолити Республіканську партію після його уходу, назвавши державного секретаря Марко Рубіо та віцепрезидента Джей Ді Венса головними претендентами на висунення на посаду президента у 2028 року. При цьому він "залишив двері відчиненими для себе", повідомляє УНН із посиланням на Politico.

Деталі

Спілкуючись із журналістами на борту літака Air Force One, що прямував до Японії, Трамп відповів на пропозицію балотуватися на "неконституційний третій термін" - ідею, яку нещодавно озвучив колишній стратег Білого дому Стів Беннон.

Я б із задоволенням це зробив - у мене найкращі показники за всю історію - сказав глава Білого дому.

Водночас він уточнив, що "насправді не думав" про те, щоб балотуватися знову, додавши, що "у нас є справді хороші люди". Коли його попросили назвати імена, Трамп жестом вказав на Рубіо, який повернувся до прескабіни, щоб поговорити з журналістами.

У нас є чудові люди - мені не потрібно в це вдаватися. Один з них стоїть прямо тут - зазначив Трамп.

Після цього він продовжив хвалити свого віцепрезидента Джей Ді Венса, який відіграв важливу роль в адміністрації з низки питань внутрішньої та національної безпеки.

"Очевидно, що Джей Ді чудовий. Віцепрезидент чудовий. Я не впевнений, що хтось конкуруватиме з цими двома", - резюмував президент США.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп не підтримав ідею балотуватися на віцепрезидента у 2028 році, попри заклики деяких обійти конституційну заборону на третій президентський термін. Він також заявив, що республіканці матимуть сильних кандидатів у 2028 році.

