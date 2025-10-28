Візит Трампа до Токіо: Японія і США підписали угоду про постачання важливих мінералів

Президент США Дональд Трамп і новообрана прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі підписали угоду про постачання важливих мінералів. Це відбулось під час візиту американського лідера до Токіо, повідомляє УНН з посиланням на BBC News.

Деталі

Також був підписаний документ, що проголошує нову "золоту добу" відносин між США і Японією, в якому підтверджується зобов'язання обох країн виконувати раніше укладені угоди, включаючи угоду про 15-відсоткові мита, про яку домовилися на початку цього року.

Зустріч з Трампом була сприйнята як важливий перший іспит для Такаїчі, яка на початку цього місяця була обрана прем'єр-міністром японськими законодавцями.

Президента США зустріли в оздобленому палаці Акасака: там був присутній військовий караул і оркестр. Крім того, Санае Такаїчі обяціла висунути Трампа на Нобелівську премію миру, йдеться в публікації.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Японія передасть Вашингтону 250 дерев квітучої вишні на честь 250-ї річниці заснування Сполучених Штатів.