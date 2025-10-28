$42.070.07
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
09:42 • 14136 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
09:30 • 14636 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
09:24 • 14500 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
09:16 • 14214 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
08:00 • 13694 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 29814 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
07:00 • 24894 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонці
06:38 • 12976 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 47589 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек
Візит Трампа до Токіо: Японія і США підписали угоду про постачання важливих мінералів

Київ • УНН

 • 330 перегляди

Новообрана прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі також пообіцяла висунути президента США на Нобелівську премію миру.

Візит Трампа до Токіо: Японія і США підписали угоду про постачання важливих мінералів

Президент США Дональд Трамп і новообрана прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі підписали угоду про постачання важливих мінералів. Це відбулось під час візиту американського лідера до Токіо, повідомляє УНН з посиланням на BBC News.

Деталі

Також був підписаний документ, що проголошує нову "золоту добу" відносин між США і Японією, в якому підтверджується зобов'язання обох країн виконувати раніше укладені угоди, включаючи угоду про 15-відсоткові мита, про яку домовилися на початку цього року.

Зустріч з Трампом була сприйнята як важливий перший іспит для Такаїчі, яка на початку цього місяця була обрана прем'єр-міністром японськими законодавцями.

Президента США зустріли в оздобленому палаці Акасака: там був присутній військовий караул і оркестр. Крім того, Санае Такаїчі обяціла висунути Трампа на Нобелівську премію миру, йдеться в публікації.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Японія передасть Вашингтону 250 дерев квітучої вишні на честь 250-ї річниці заснування Сполучених Штатів.

Євген Устименко

