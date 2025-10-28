Японія отримає ракети для F-35, тому що Toyota інвестує $10 млрд у США – Трамп

Японія цього тижня отримає першу партію ракет для винищувачів F-35 американського виробництва, повідомив президент США Дональд Трамп. Паралельно японський автовиробник Toyota оголосив про інвестиції у $10 млрд у свої автомобільні заводи в США. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

Дональд Трамп під час візиту до Японії провів ряд зустрічей та зустрівся із американськими військовими у цьому регіоні.

Ці кроки відбуваються на тлі торговельної угоди, яку Японія та США уклали в липні, зобов’язавшись інвестувати в економіку обох країн понад $550 млрд. Трамп підкреслив, що Японія є "великим інвестором у нашу країну" і висловив подяку за її вклад.

Я обійняв їх. Вони нам потрібні… Вони (японці – ред.) всі хочуть наші ракети – ось у чому проблема – заявив Трамп.

Ця поставка озброєнь та інвестиції підсилюють військово-економічні зв’язки між США та Японією, зміцнюючи оборонну співпрацю та присутність американських технологій на японському ринку.

