Трамп получил королевский прием в Японии накануне поездки в Китай

Президент США Дональд Трамп начал новый этап своего азиатского турне, получив королевский прием в Японии и надеясь завершить поездку соглашением о торговом перемирии с Китаем. После серии экономических договоренностей в Юго-Восточной Азии американский лидер стремится стабилизировать мировые рынки и восстановить доверие к своему глобальному экономическому курсу. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

В Токио Дональда Трампа встречали с редкими почестями: на пути его кортежа дежурили тысячи полицейских, а башни города сияли красно-бело-синими цветами – оттенками американского флага.

По прибытии в столицу президент США совершил символическую встречу с императором Нарухито в Императорском дворце – первую после его восшествия на престол в 2019 году.

Трамп, одетый в золотой галстук и темно-синий костюм, пожал руку императору и поблагодарил за "теплый прием и преданность союзу США–Япония".

Экономические и оборонные намерения Трампа в Японии

Пребывание американского лидера в Японии имеет не только символическое, но и стратегическое значение. Премьер-министр Санаэ Такаичи, первая женщина на этом посту, планирует объявить ряд инициатив для укрепления сотрудничества с Вашингтоном.

Среди них – закупка американских пикапов, сои и бензина, а также соглашение в сфере судостроения.

Трамп уже получил инвестиционное обещание на 550 миллиардов долларов в ответ на смягчение импортных тарифов. Министры финансов двух стран также обсудили потенциальные совместные проекты в сфере энергетических сетей.

Наряду с экономикой, на повестке дня – вопросы обороны и региональной безопасности.

Япония, которая начала крупнейшую программу перевооружения со времен Второй мировой войны, стремится убедить Вашингтон в готовности "взять на себя большую ответственность". Такаичи уже объявила о намерении увеличить оборонные расходы до 2% ВВП, хотя парламентское большинство пока не гарантирует реализации этого плана.

Для Трампа эта встреча станет возможностью усилить американское присутствие в регионе и закрепить образ глобального переговорщика, способного одновременно вести диалог с союзниками и соперниками.

Ожидание торгового перемирия с Китаем

Ключевым пунктом пятидневного турне станет встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, запланированная в Южной Корее.

По словам американских официальных лиц, переговорщики уже согласовали предварительное рамочное соглашение, предусматривающее приостановку повышенных тарифов США и уменьшение китайского контроля за экспортом редкоземельных металлов.

