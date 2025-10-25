Трамп заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном во время своей поездки в Азию

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном во время своей поездки в Азию. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Подробности

"Я бы согласился. Если вы хотите распространить эту информацию, я готов к этому", — сказал президент США журналистам на борту самолета Air Force One, добавив, что у него "были прекрасные отношения" с Кимом.

Трамп вошел в историю во время своей первой каденции, став первым действующим президентом США, ступившим на территорию Северной Кореи, когда они в последний раз пожали друг другу руки в 2019 году.

Как отмечает издание, Трамп занял нетипичный подход к Северной Корее — закрытому коммунистическому тоталитарному государству, которое в значительной степени изолировано на международной арене, — и к ее стремлениям создать ядерное оружие. Сначала он насмехался над Кимом, называя его "маленьким ракетчиком".

Во время предыдущего пребывания Трампа в Белом доме они встречались лично трижды, однако не смогли договориться о программе ядерного разоружения. С тех пор, по словам соседей Северной Кореи, страна провела несколько испытаний межконтинентальных ракет.

ЦПД о встрече Си и Трампа на фоне планов обсудить войну рф против Украины: не надо завышенных ожиданий, но шанс есть

На вопрос, признает ли он Северную Корею ядерной державой, Трамп сказал журналистам в четверг вечером: "Я думаю, они в некоторой степени ядерная держава… У них много ядерного оружия, это я могу сказать".

Ким Чен Ын заявил, что готов снова встретиться с Трампом, если США прекратят настаивать на своем "абсурдном" требовании, чтобы Северная Корея отказалась от ядерного оружия.

"Я все еще сохраняю добрые воспоминания о президенте Трампе", — сказал Ким в своем выступлении в прошлом месяце, по данным государственных СМИ.

Министр объединения Южной Кореи Чон Дон-ён, отвечающий за отношения между Севером и Югом, заявил, что существует "значительная" вероятность встречи двух лидеров, пока Трамп будет находиться в Южной Корее на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщает агентство AFP.

Дополнение

Во время поездки в Малайзию и Японию Трамп встретится с рядом мировых лидеров, в том числе с главой КНР Си Цзиньпином, на фоне торговых переговоров, вызванных введением масштабных пошлин Трампом ранее в этом году.