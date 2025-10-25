ЦПД о встрече Си и Трампа на фоне планов обсудить войну рф против Украины: не надо завышенных ожиданий, но шанс есть
Киев • УНН
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что не стоит иметь завышенных ожиданий от встречи Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Однако, по его словам, Китай может повлиять на решение москвы прекратить огонь.
Не стоит возлагать завышенные ожидания на запланированную встречу главы Китая Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на фоне планов обсудить войну рф против Украины, но надежда и шанс есть, заявил в субботу руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram, пишет УНН.
Не стоит завышать ожидания от встречи Трампа и Си. Я этого не делаю как минимум потому, что у Китая есть своя логика относительно россии и войны. (...) Но надежда и шанс точно есть. Китай может повлиять на решение москвы прекратить огонь
Напомним
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на помощь Китая в переговорах с россией.
