ЦПД о встрече Си и Трампа на фоне планов обсудить войну рф против Украины: не надо завышенных ожиданий, но шанс есть

Не стоит возлагать завышенные ожидания на запланированную встречу главы Китая Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на фоне планов обсудить войну рф против Украины, но надежда и шанс есть, заявил в субботу руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram, пишет УНН.

Не стоит завышать ожидания от встречи Трампа и Си. Я этого не делаю как минимум потому, что у Китая есть своя логика относительно россии и войны. (...) Но надежда и шанс точно есть. Китай может повлиять на решение москвы прекратить огонь - указал Коваленко.

Напомним

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на помощь Китая в переговорах с россией.

