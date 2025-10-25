$41.900.00
08:59 • 2270 просмотра
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Эксклюзив
08:45 • 5984 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
06:30 • 9728 просмотра
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
03:58 • 13586 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15 • 29401 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 47045 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 36422 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 38073 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 31332 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 52605 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
ЦПД о встрече Си и Трампа на фоне планов обсудить войну рф против Украины: не надо завышенных ожиданий, но шанс есть

Киев • УНН

 • 802 просмотра

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что не стоит иметь завышенных ожиданий от встречи Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Однако, по его словам, Китай может повлиять на решение москвы прекратить огонь.

ЦПД о встрече Си и Трампа на фоне планов обсудить войну рф против Украины: не надо завышенных ожиданий, но шанс есть

Не стоит возлагать завышенные ожидания на запланированную встречу главы Китая Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на фоне планов обсудить войну рф против Украины, но надежда и шанс есть, заявил в субботу руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram, пишет УНН.

Не стоит завышать ожидания от встречи Трампа и Си. Я этого не делаю как минимум потому, что у Китая есть своя логика относительно россии и войны. (...) Но надежда и шанс точно есть. Китай может повлиять на решение москвы прекратить огонь

- указал Коваленко.

Напомним

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на помощь Китая в переговорах с россией.

Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина25.10.25, 09:30 • 9754 просмотра

Юлия Шрамко

