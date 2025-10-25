ЦПД про зустріч Сі і Трампа на тлі планів обговорити війну рф проти України: не треба завищених очікувань, але шанс є
Київ • УНН
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що не варто мати завищених очікувань від зустрічі Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа. Проте, за його словами, Китай може вплинути на рішення москви припинити вогонь.
Не варто мати завищених очікувань від запланованої зустрічі глави Китаю Сі Цзіньпіна і президента США Дональда Трампа на тлі планів обговорити війну рф проти України, але надія і шанс є, заявив у суботу керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram, пише УНН.
Не варто завищувати очікування від зустрічі Трампа і Сі. Я цього не роблю як мінімум тому, що в Китаю є своя логіка щодо росії та війни. (...) Але надія і шанс точно є. Китай може вплинути на рішення москви припинити вогонь
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп висловив надію на допомогу Китаю в переговорах з росією.
