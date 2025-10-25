ЦПД про зустріч Сі і Трампа на тлі планів обговорити війну рф проти України: не треба завищених очікувань, але шанс є

$41.900.00
48.550.00
ukenru
08:59 • 3170 перегляди
Підрив людей на вокзалі в Овручі: провадження відкрили за трьома статтями
Ексклюзив
08:45 • 7960 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
06:30 • 10349 перегляди
Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна
25 жовтня, 03:58 • 14040 перегляди
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°Photo
24 жовтня, 17:15 • 29746 перегляди
В суботу Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
24 жовтня, 16:33 • 47173 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
24 жовтня, 15:19 • 36510 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
24 жовтня, 14:29 • 38102 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
24 жовтня, 12:52 • 31353 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 52838 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
4м/с
92%
740мм
Популярнi новини
Франція готова направити війська до України в рамках гарантій безпеки - начштабу Сухопутних військ25 жовтня, 00:35 • 13406 перегляди
Київ зазнав ворожої атаки балістичними ракетами в ніч на суботу: що відомо25 жовтня, 01:06 • 19175 перегляди
Нічна атака на Київ: у місті пожежі, виклики медиків у кілька районів25 жовтня, 01:34 • 4434 перегляди
"Ігнорує реальність": в ISW прокоментували погрози кремля відповіддю на можливе надання Україні ракет Tomahawk25 жовтня, 03:04 • 11362 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде06:14 • 8790 перегляди
Публікації
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати09:55 • 280 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
08:45 • 7970 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 30635 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 52839 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 45943 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Італія
Реклама
УНН Lite
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ07:29 • 4322 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде06:14 • 8828 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 19166 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41 • 22344 перегляди
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto24 жовтня, 09:50 • 34265 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Золото
Серіали

ЦПД про зустріч Сі і Трампа на тлі планів обговорити війну рф проти України: не треба завищених очікувань, але шанс є

Київ • УНН

 • 958 перегляди

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що не варто мати завищених очікувань від зустрічі Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа. Проте, за його словами, Китай може вплинути на рішення москви припинити вогонь.

ЦПД про зустріч Сі і Трампа на тлі планів обговорити війну рф проти України: не треба завищених очікувань, але шанс є

Не варто мати завищених очікувань від запланованої зустрічі глави Китаю Сі Цзіньпіна і президента США Дональда Трампа на тлі планів обговорити війну рф проти України, але надія і шанс є, заявив у суботу керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram, пише УНН.

Не варто завищувати очікування від зустрічі Трампа і Сі. Я цього не роблю як мінімум тому, що в Китаю є своя логіка щодо росії та війни. (...) Але надія і шанс точно є. Китай може вплинути на рішення москви припинити вогонь

- вказав Коваленко.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп висловив надію на допомогу Китаю в переговорах з росією.

Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна25.10.25, 09:30 • 10354 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Війна в Україні
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна