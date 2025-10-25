ЦПД про зустріч Сі і Трампа на тлі планів обговорити війну рф проти України: не треба завищених очікувань, але шанс є

Не варто мати завищених очікувань від запланованої зустрічі глави Китаю Сі Цзіньпіна і президента США Дональда Трампа на тлі планів обговорити війну рф проти України, але надія і шанс є, заявив у суботу керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram, пише УНН.

Не варто завищувати очікування від зустрічі Трампа і Сі. Я цього не роблю як мінімум тому, що в Китаю є своя логіка щодо росії та війни. (...) Але надія і шанс точно є. Китай може вплинути на рішення москви припинити вогонь - вказав Коваленко.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп висловив надію на допомогу Китаю в переговорах з росією.

