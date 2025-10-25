Трамп заявив, що готовий зустрітися з Кім Чен Ином під час своєї поїздки до Азії
Київ • УНН
Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з Кім Чен Ином під час своєї поїздки до Азії, зазначивши, що мав з ним "чудові стосунки". Попередня зустріч у 2019 році зробила Трампа першим чинним президентом США, який ступив на територію Північної Кореї.
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з очільником КНДР Кім Чен Ином під час своєї поїздки до Азії. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
"Я б погодився. Якщо ви хочете поширити цю інформацію, я готовий до цього"— сказав президент США журналістам на борту літака Air Force One, додавши, що він "мав чудові відносини" з Кімом.
Трамп увійшов в історію під час своєї першої каденції, ставши першим чинним президентом США, який ступив на територію Північної Кореї, коли вони востаннє потиснули один одному руки у 2019 році.
Як зазначає видання Трамп зайняв нетиповий підхід до Північної Кореї - закритої комуністичної тоталітарної держави, яка значною мірою ізольована на міжнародній арені, - та до її прагнень створити ядерну зброю. Спочатку він насміхався з Кіма, називаючи його "маленьким ракетником".
Під час попереднього перебування Трампа в Білому домі вони зустрічалися особисто тричі, однак не змогли домовитися про програму ядерного роззброєння. Відтоді, за словами сусідів Північної Кореї, країна провела кілька випробувань міжконтинентальних ракет.
ЦПД про зустріч Сі і Трампа на тлі планів обговорити війну рф проти України: не треба завищених очікувань, але шанс є25.10.25, 11:35 • 1968 переглядiв
На запитання, чи визнає він Північну Корею ядерною державою, Трамп сказав журналістам у четвер увечері: "Я думаю, вони певною мірою ядерна держава… У них багато ядерної зброї, це я можу сказати".
Кім Чен Ин заявив, що готовий знову зустрітися з Трампом, якщо США припинять наполягати на своїй "абсурдній" вимозі, щоб Північна Корея відмовилася від ядерної зброї.
"Я все ще зберігаю добрі спогади про президента Трампа", — сказав Кім у своєму виступі минулого місяця, за даними державних ЗМІ.
Міністр об’єднання Південної Кореї Чон Дон-ен, який відповідає за відносини між Північчю та Півднем, заявив, що існує "значна" ймовірність зустрічі двох лідерів, поки Трамп перебуватиме в Південній Кореї на форумі Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (APEC), повідомляє агентство AFP.
Доповнення
Під час поїздки до Малайзії та Японії Трамп зустрінеться з низкою світових лідерів, зокрема з головою КНР Сі Цзіньпіном, на тлі торговельних переговорів, спричинених запровадженням масштабних мит Трампом раніше цього року.