Трамп заявив, що готовий зустрітися з Кім Чен Ином під час своєї поїздки до Азії

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з очільником КНДР Кім Чен Ином під час своєї поїздки до Азії. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

"Я б погодився. Якщо ви хочете поширити цю інформацію, я готовий до цього"— сказав президент США журналістам на борту літака Air Force One, додавши, що він "мав чудові відносини" з Кімом.

Трамп увійшов в історію під час своєї першої каденції, ставши першим чинним президентом США, який ступив на територію Північної Кореї, коли вони востаннє потиснули один одному руки у 2019 році.

Як зазначає видання Трамп зайняв нетиповий підхід до Північної Кореї - закритої комуністичної тоталітарної держави, яка значною мірою ізольована на міжнародній арені, - та до її прагнень створити ядерну зброю. Спочатку він насміхався з Кіма, називаючи його "маленьким ракетником".

Під час попереднього перебування Трампа в Білому домі вони зустрічалися особисто тричі, однак не змогли домовитися про програму ядерного роззброєння. Відтоді, за словами сусідів Північної Кореї, країна провела кілька випробувань міжконтинентальних ракет.

ЦПД про зустріч Сі і Трампа на тлі планів обговорити війну рф проти України: не треба завищених очікувань, але шанс є

На запитання, чи визнає він Північну Корею ядерною державою, Трамп сказав журналістам у четвер увечері: "Я думаю, вони певною мірою ядерна держава… У них багато ядерної зброї, це я можу сказати".

Кім Чен Ин заявив, що готовий знову зустрітися з Трампом, якщо США припинять наполягати на своїй "абсурдній" вимозі, щоб Північна Корея відмовилася від ядерної зброї.

"Я все ще зберігаю добрі спогади про президента Трампа", — сказав Кім у своєму виступі минулого місяця, за даними державних ЗМІ.

Міністр об’єднання Південної Кореї Чон Дон-ен, який відповідає за відносини між Північчю та Півднем, заявив, що існує "значна" ймовірність зустрічі двох лідерів, поки Трамп перебуватиме в Південній Кореї на форумі Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (APEC), повідомляє агентство AFP.

Доповнення

Під час поїздки до Малайзії та Японії Трамп зустрінеться з низкою світових лідерів, зокрема з головою КНР Сі Цзіньпіном, на тлі торговельних переговорів, спричинених запровадженням масштабних мит Трампом раніше цього року.