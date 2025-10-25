$41.900.00
Опалювальний сезон в Україні може початися вже найближчими днями - Міненерго
10:22 • 9714 перегляди
Перехід на "зимовий час": психологиня дала поради, як допомогти організму адаптуватися
08:59 • 12873 перегляди
Підрив людей на вокзалі в Овручі: провадження відкрили за трьома статтями
08:45 • 17613 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
25 жовтня, 06:30 • 14932 перегляди
Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна
25 жовтня, 03:58 • 16959 перегляди
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°
24 жовтня, 17:15 • 31232 перегляди
В суботу Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"
24 жовтня, 16:33 • 48159 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем'єр Стармер
24 жовтня, 15:19 • 37049 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
24 жовтня, 14:29 • 38420 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
08:45 • 17613 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
24 жовтня, 12:47
Трамп заявив, що готовий зустрітися з Кім Чен Ином під час своєї поїздки до Азії

Київ • УНН

 • 530 перегляди

Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з Кім Чен Ином під час своєї поїздки до Азії, зазначивши, що мав з ним "чудові стосунки". Попередня зустріч у 2019 році зробила Трампа першим чинним президентом США, який ступив на територію Північної Кореї.

Трамп заявив, що готовий зустрітися з Кім Чен Ином під час своєї поїздки до Азії

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з очільником КНДР Кім Чен Ином під час своєї поїздки до Азії. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

"Я б погодився. Якщо ви хочете поширити цю інформацію, я готовий до цього"— сказав президент США журналістам на борту літака Air Force One, додавши, що він "мав чудові відносини" з Кімом.

Трамп увійшов в історію під час своєї першої каденції, ставши першим чинним президентом США, який ступив на територію Північної Кореї, коли вони востаннє потиснули один одному руки у 2019 році.

Як зазначає видання Трамп зайняв нетиповий підхід до Північної Кореї - закритої комуністичної тоталітарної держави, яка значною мірою ізольована на міжнародній арені, - та до її прагнень створити ядерну зброю. Спочатку він насміхався з Кіма, називаючи його "маленьким ракетником".

Під час попереднього перебування Трампа в Білому домі вони зустрічалися особисто тричі, однак не змогли домовитися про програму ядерного роззброєння. Відтоді, за словами сусідів Північної Кореї, країна провела кілька випробувань міжконтинентальних ракет.

ЦПД про зустріч Сі і Трампа на тлі планів обговорити війну рф проти України: не треба завищених очікувань, але шанс є25.10.25, 11:35 • 1968 переглядiв

На запитання, чи визнає він Північну Корею ядерною державою, Трамп сказав журналістам у четвер увечері: "Я думаю, вони певною мірою ядерна держава… У них багато ядерної зброї, це я можу сказати".

Кім Чен Ин заявив, що готовий знову зустрітися з Трампом, якщо США припинять наполягати на своїй "абсурдній" вимозі, щоб Північна Корея відмовилася від ядерної зброї.

"Я все ще зберігаю добрі спогади про президента Трампа", — сказав Кім у своєму виступі минулого місяця, за даними державних ЗМІ.

Міністр об’єднання Південної Кореї Чон Дон-ен, який відповідає за відносини між Північчю та Півднем, заявив, що існує "значна" ймовірність зустрічі двох лідерів, поки Трамп перебуватиме в Південній Кореї на форумі Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (APEC), повідомляє агентство AFP.

Доповнення

Під час поїздки до Малайзії та Японії Трамп зустрінеться з низкою світових лідерів, зокрема з головою КНР Сі Цзіньпіном, на тлі торговельних переговорів, спричинених запровадженням масштабних мит Трампом раніше цього року.

Ольга Розгон

