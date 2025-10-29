$42.080.01
Эксклюзив
07:00 • 12821 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
06:50 • 16235 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение Труханову
28 октября, 20:10 • 22038 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 75205 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 45625 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 47411 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 74689 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 38304 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 28467 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 22487 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Трамп надеется на встрече в четверг заключить сделку с китайским лидером Си Цзиньпином - СМИ

Киев • УНН

 • 486 просмотра

Президент США Дональд Трамп надеется заключить торговое соглашение с Китаем во время встречи с Си Цзиньпином в Южной Корее. Он считает, что это будет выгодная сделка для обеих сторон.

Трамп надеется на встрече в четверг заключить сделку с китайским лидером Си Цзиньпином - СМИ

В среду в Южной Корее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что надеется выйти со встречи с лидером Китая Си Цзиньпином с торговым соглашением между Вашингтоном и Пекином. Об этом пишет УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

Я надеюсь, что мы заключим сделку. Я думаю, что мы заключим сделку. Я думаю, что это будет выгодная сделка для обоих. Мир наблюдает, и я думаю, что у нас будет что-то очень захватывающее для всех

- сказал президент.

Трамп сделал эти заявления во время выступления на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Кёнджу, Южная Корея, в рамках почти недельной поездки по Азии. Большая часть его поездки была сосредоточена на закреплении торговых соглашений и укреплении экономических связей с партнерами США в регионе. Президент подписал торговые и таможенные соглашения с Японией, Малайзией и несколькими другими странами, а позже в тот же день он провел переговоры с южнокорейскими чиновниками.

Но встреча с Си в Южной Корее в четверг является одной из самых ожидаемых частей поездки. Сессия может быть напряженной, поскольку Китай и США уже несколько месяцев конфликтуют по торговым вопросам.

Президент США давит на Си, чтобы тот ослабил ряд жестких экспортных ограничений на редкоземельные элементы, которые важны для всего, от компьютерных чипов до аэрокосмической отрасли, угрожая 100% пошлинами на китайские товары, начиная с субботы, если Пекин не продолжит свою политику. Министр финансов Скотт Бессент заявил в воскресенье, что дополнительные 100% пошлины, которые повысят общую ставку США до 140%, "фактически сняты с повестки дня" после двухдневной встречи с китайским переговорщиком.

Торговая война также привела к тому, что Китай прекратил закупки американской сои, что нанесло ущерб американским фермерам, хотя Бессент заявил в воскресенье, что ожидает окончания бойкота сои. А Трампу требуется одобрение Китая для сделки о передаче американских операций TikTok от материнской компании ByteDance, базирующейся в Пекине.

Дональд Трамп в начале этой недели предсказал, что два лидера достигнут соглашения до конца его визита, заявив, что он "очень уважает президента Си" и "я думаю, что мы достигнем соглашения".

Николас Бернс, посол США в Китае времен Джо Байдена, заявил главному корреспонденту CBS News в Белом доме Нэнси Кордес, что встреча в среду "очень важна", назвав торговую войну "испытанием воли" между двумя крупнейшими экономиками мира.

Китай является важнейшим конкурентом, противником Соединенных Штатов во всем мире сейчас. Это будет так и в будущем. Поэтому ставки высоки, поскольку у нас есть много проблем, где мы конкурируем с Китаем

- сказал Бернс.

Дополнение

Администрация Дональда Трампа планирует подписать соглашение с Южной Кореей, направленное на усиление сотрудничества в области искусственного интеллекта, квантовых вычислений и технологий 6G. Подписание состоится в среду при участии Майкла Крациоса, директора Управления научно-технической политики Белого дома.

Павел Зинченко

